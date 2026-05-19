군포시, 자체 빅데이터 분석 범죄위험지역 진단·CCTV 최적지 도출

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 19일 자체 빅데이터 분석으로 범죄위험지역을 진단해 CCTV 설치 최적지를 도출했다고 밝혔다.
- 시는 치안취약지수를 산정해 CCTV 설치 우선순위 상위 10개 지역을 선정하고 향후 안전정책 수립에 데이터 기반 의사결정을 활용할 계획이다.
- 외부 용역 없이 비예산 자체 분석으로 수행돼 예산 절감과 함께 군포시의 스마트 행정·데이터 기반 치안 정책 역량을 보여준 사례다.
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안전한 도시환경 조성·과학적 행정체계 구축
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 자체 빅데이터 분석을 통해 범죄위험지역을 객관적으로 진단하고 CCTV 설치 최적지를 도출하며 데이터 기반 행정 강화에 나섰다고 19일 밝혔다.
시는 지난 2월부터 4월까지 '2026년 범죄위험지역 및 CCTV 설치 최적지 분석'을 자체 추진해 CCTV 설치 우선순위 상위 10개 지역을 선정했다.
이번 분석은 외부 용역 없이 시가 자체 보유·확보한 데이터를 활용해 수행한 비예산 자체 분석이라는 점에서 의미를 더한다. 별도 예산 투입 없이 추진된 이번 사례는 예산 절감 효과와 함께 군포시의 데이터 기반 행정 역량을 실제 정책에 접목한 대표 사례로 평가된다.
군포시는 보다 정밀한 지역 치안 여건 분석을 위해 '치안취약지수'를 자체 도출했다. 치안취약지수는 감시취약 정도, 치안취약계층 거주 분포, 심야시간대 유동인구, 치안시설 접근성, CCTV 설치 민원 수요 등 다양한 데이터를 종합적으로 반영해 산정했다.
분석 결과를 바탕으로 범죄 예방 효과와 시민 체감 안전도를 높일 수 있는 CCTV 설치 우선지역을 도출했으며 향후 관련 부서와의 협업을 통해 CCTV 설치 및 안전정책 수립 과정에 데이터 기반 의사결정을 적극 활용할 계획이다.
이번 분석은 단순 통계자료 활용을 넘어 시민 안전과 직결되는 정책 분야에 데이터 분석을 실질적으로 적용했다는 점에서 주목된다. 특히 외부 전문기관에 의존하지 않고 자체 분석 역량만으로 정책 활용도를 높였다는 점에서 군포시의 스마트 행정 역량을 보여주는 사례로 기대를 모은다.
군포시는 앞으로도 객관적인 데이터 분석을 기반으로 시민이 체감할 수 있는 안전한 도시환경 조성과 과학적 행정체계 구축에 지속적으로 노력할 계획이다.
1141world@newspim.com