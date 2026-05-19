민주당 부산시당, 정당·선대위 관계자 사칭 '노쇼 사기' 주의 당부

AI 핵심 요약beta
- 민주당 부산시당이 19일 사칭 노쇼 사기를 경고했다.
- A주무관 사칭자가 명함 15만장 제작을 주문하고 잠적했다.
- 부산시당은 경찰 공유와 법적 대응 방침을 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 선거철을 맞아 정당과 선거대책위원회 관계자를 사칭한 노쇼 사기가 잇따르면서 자영업자 피해가 확산되고 있다.
더불어민주당 부산시당은 최근 당 관계자를 사칭해 선거 홍보물을 주문한 뒤 잠적하는 사기 사건이 발생해 주의를 당부했다고 19일 밝혔다.
부산시당에 따르면 A주무관을 사칭한 인물이 지역 한 디자인업체에 전재수 부산시장 후보 명함 15만 장 제작을 의뢰했다.
해당 업체는 인쇄를 완료했으나 주문자가 나타나지 않아 피해를 입었으며, 현재 경찰이 수사를 진행 중이다.
피해 업체 대표는 이날 부산시당을 방문해 피해 사실을 알렸고, 시당은 관련 내용을 부산경찰청 정보과에 공유했다. 이에 시당은 향후 고발 등 법적 대응에 나설 방침이다.
앞서 지난해 6월 부산에서 민주당관계자를 사칭해 당 대표 결재 서명을 위조하고 숙박업소를 예약한 뒤 나타나지 않는 노쇼 사기가 적발돼 경찰에 고발됐다.
최근 경남에서도 당직자를 사칭해 유세차 계약이나 홍보물 배송을 대행해주겠다고 속이는 사례가 확인됐다.
부산시당은 선거 시기 정당과 선대위 관계자를 사칭한 거래 요청에 대해 각별한 주의를 당부하며, 피해 발생 시 강력한 법적 조치를 취하겠다고 밝혔다.
ndh4000@newspim.com