경남도, 제2회 우주항공의 날 기념 행사 다채…산업 유공자 포상

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전문가 특강 및 국제컨퍼런스최

도민 체험 행사·문화 체험 확대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 제2회 우주항공의 날과 우주항공 주간을 맞아 산업·교육·문화 행사를 잇따라 개최한다.

도는 오는 27일 '제2회 우주항공의 날'을 중심으로 23일부터 29일까지 우주항공 주간 연계 행사를 도내 곳곳에서 운영한다고 19일 밝혔다.

경남도가 국가기념일인 '제2회 우주항공의 날(5월27일)'과 우주항공청이 운영하는 '우주항공 주간(5월23일~29일 7일간)'을 맞아 도내 전역에서 정책·산업·문화를 아우르는 다채로운 연계 행사를 개최한다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

우주항공의 날은 우주항공청 개청일인 2024년 5월 27일을 기념해 제정된 국가기념일이다. 정부는 지난해 11월 관련 규정을 고쳐 매년 5월 27일을 공식 지정했다.

도는 이번 주간 동안 산업 유공자 포상, 투자유치 설명회, 국제학술대회, 전문가 특강, 체험행사 등을 이어간다.

우주항공산업 발전 유공자 포상은 올해 처음 신설했다. 도는 산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 기여한 민간인 10명에게 도지사 표창을 수여할 예정이다.

27일에는 우주항공 창업버스 투자유치 설명회도 온라인으로 연다. 이 행사는 경남창조경제혁신센터와 함께 추진하며, 지역 우주항공 기업의 투자 연계를 지원하는 방식으로 진행된다.

교육·연구 프로그램도 마련했다. 경상국립대학교에서는 28일부터 이틀간 제7회 항공핵심기술 국제컨퍼런스가 열리고, 27일에는 경남과학고에서 우주항공 전문가 특강이 진행된다.

도민 참여형 행사는 사천 우주항공청과 거창 월성우주창의과학관, 김해천문대, 사천시 등에서 열린다. 우주항공 전시체험, 천체관측, 로켓 제작 체험, 학교 방문 토크콘서트 등이 예정됐다.

이미화 경남도 산업국장은 "도민이 일상에서 우주항공 문화를 체감할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "우주항공청과 협력해 산업 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com