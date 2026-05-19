LG엔솔·혼다·하노이시, 베트남 이륜차 배터리 인프라 구축 협약

배터리 교환 스테이션 실증사업 본격 추진

3Q부터 BSS 50곳·전기이륜차 500대 운영

내연기관 규제 강화 맞춰 친환경 전환 속도

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG에너지솔루션이 일본 혼다, 베트남 하노이 시와 손잡고 현지 전기 오토바이 시장 확대를 위한 공공 배터리 교환 인프라 구축에 나선다. 내연기관 이륜차 규제가 강화되는 베트남 수도 하노이를 거점으로 배터리 교환 스테이션을 세우고 실증 사업을 전개해 동남아 친환경 이륜차 시장을 선점한다는 구상이다.

LG에너지솔루션은 혼다, 하노이 시와 '전기 이륜차용 공공 배터리 교환 스테이션(BSS) 구축 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 19일 밝혔다. 이들은 하노이 중심지 내 BSS 구축, 배터리 표준화 및 안전관리 시스템 개발, 전기 이륜차 플랫폼 사업 모델 공동 개발 등 관련 산업 생태계 조성을 위해 전방위적으로 협력하기로 했다.

19일 LG에너지솔루션, 혼다, 하노이 시가 '전기 이륜차용 공공 배터리 교환 스테이션(BSS, Battery Swapping Station) 구축 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 기념 사진 촬영을 하고 있다. (앞 줄 왼쪽부터) LG에너지솔루션 소형전지사업부 김재권 마케팅그룹장, 베트남 하노이 시 다오 비엣 롱(DAO VIET LONG) 건설국 부국장, 혼다 카와바타(Kawabata) MPP(Mobile Power Pack) 사업부장. [사진=LG에너지솔루션]

이번 협약으로 올해 3분기부터 하노이 주요 지역에 약 50여 개의 배터리 교환 스테이션을 구축하고, 총 500대 규모의 전기 이륜차를 도입해 실증 사업을 본격 시작할 예정이다. 실증 사업에는 LG에너지솔루션의 원통형 2170 배터리가 사용된다. LG에너지솔루션은 배터리 공급 외에 안전관리 시스템 구축, 교환 시스템 운영, 운영 솔루션 지원, 배터리 생애주기 관리 및 안전관리 체계 도입을 담당한다.

혼다는 배터리 팩(MPP)과 교환기, 전기 이륜차 등의 공급을 맡는다. 베트남 오토바이 제조업 협회(VAMM)에 따르면 혼다는 2025년 베트남 오토바이 시장에서 점유율 86%를 차지하고 있다. 하노이 시는 사업 운영 전반에 관한 인허가와 정책 지원, 현지 운영 협력을 진행할 계획이다.

인구 약 850만 명에 등록 오토바이 수가 600만 대를 넘는 하노이 시는 대기오염 개선을 위해 도심 내 내연기관 오토바이 운행 제한 정책을 추진 중이다. 올해 7월부터 시간대·구역별로 내연기관 오토바이 운행을 제한하고 2030년까지 단계를 확대할 방침이다. 베트남 국가 교통위원회에 따르면 지난해 기준 베트남 내 이륜차 시장 규모는 약 8000만 대에 달하지만 전기 이륜차는 약 4%(320만 대) 수준에 불과해 성장 가능성이 높은 시장으로 평가된다. 호주 멜버른 공대는 베트남 전기 이륜차 시장이 향후 연평균 18% 이상 성장할 것으로 분석했다.

LG에너지솔루션 관계자는 "베트남은 동남아 지역 내 전기 이륜차 전환의 가장 핵심적인 국가"라며 "이륜차용 배터리 분야에서 안전하면서도 사용시간과 수명을 획기적으로 높인 차별적인 기술을 바탕으로 베트남의 친환경 교통 인프라 조성에 지속적으로 기여해 나갈 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com