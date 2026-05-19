민주 "스타벅스 5·18 탱크데이, 반인륜적 패륜…결코 좌시하지 않겠다"

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한병도 "민주주의 가치 부정, 석고대죄해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 19일 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란과 관련해 "공동체의 근간을 뒤흔드는 반인륜적 패륜이자 민주주의의 가치를 부정하는 막장 형태"라고 강하게 비판했다.

한 원내대표는 이날 오전 국회 본관 원내대표회의실에서 열린 제80차 원내대책회의에서 "5·18 민주화운동 46주년이었던 어제 스타벅스가 5·18 탱크데이라는 정말 해괴망측한 이벤트를 공지했다"며 "제 눈을 정말 의심했다"고 말했다.

그는 "추모의 기운이 채 가시기도 전에 광주시민의 마음에 또 한번의 대못을 박았다"며 "참담함을 넘어서 분노가 치밀어 오른다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 GTX-A 삼성역 철근 누락과 관련해 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 비판하고 있다. 2026.05.19 jk31@newspim.com

한 원내대표는 "이것이 정녕 2026년 대한민국에서 일어날 수 있는 일이냐"며 "이는 표현의 자유도, 이벤트도 아니다"라고 강조했다.

이어 "자신의 이익을 위해 5월 광주의 거룩한 희생까지 상품화하는 것은 시정잡배에게도 허용하지 않을 비인간적인 작태"라며 "단순히 몰지각한 개인의 일탈이 아닐 것이라는 강한 의심이 든다"고 지적했다.

한 원내대표는 "인권과 민주주의를 짓밟는 사회적 범죄"라며 "광주시민과 무릎 꿇고 석고대죄하라"고 촉구했다.

그러면서 "저는 이 반역사적인 행태를 결코 좌시하지 않겠다"고 덧붙였다.

chogiza@newspim.com