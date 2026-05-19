윤호중 장관, 고유가 피해지원금 2차 지급 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 행안부 장관이 19일 문래동 주민센터를 찾아 고유가 피해지원금 2차 신청 현장을 점검했다
- 윤 장관은 선불카드 물량·대기공간·홍보 여부를 확인하고 취약계층 놓침 방지 위한 찾아가는 신청을 당부했다
- 지역생협·주유소를 방문해 사용처 확대 효과와 자영업자 애로를 청취하며 지원금이 지역경제 회복에 기여하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 고유가 피해지원금 2차 신청 둘째 날인 19일 서울 영등포구 문래동 주민센터를 찾아 지급 현장을 점검하고, 지역생협과 주유소 등 지원금 사용처를 방문해 민생 현장의 애로사항을 청취했다.
행정안전부에 따르면 윤 장관은 이날 문래동 주민센터에서 신청·접수 창구 운영 상황과 접수 시스템, 선불카드 물량 등을 직접 확인하고 현장 공무원들을 격려했다.
윤 장관은 특히 이번 2차 지급이 전체 국민의 70%를 대상으로 진행되는 만큼 신청 인원이 크게 늘어날 것으로 보고, 선불카드 등 오프라인 지급 수단 부족이 발생하지 않도록 철저한 관리를 당부했다.
또 무더운 날씨 속 주민 불편을 최소화하기 위해 충분한 실내 대기 공간과 안내 인력이 확보됐는지도 점검했다. 아파트 승강기와 사회관계망서비스(SNS) 등 주민 밀착형 홍보매체를 적극 활용해 지급 대상과 신청 방법, 지급 금액 등을 쉽게 알릴 것도 요청했다.
아울러 1차 지급 대상자 가운데 아직 신청하지 못한 국민도 이번 2차 기간에 신청할 수 있다는 점을 적극 안내하고, 취약계층이 지원금을 놓치는 사례가 없도록 '찾아가는 신청 서비스' 등을 통해 촘촘히 관리해달라고 강조했다.
윤 장관은 이어 인근 지역소비자생활협동조합(지역생협) 매장과 주유소를 찾아 자영업자들의 애로사항을 들었다. 정부는 최근 지역 주민 편의와 지원금 취지를 고려해 지역생협 매장과 주유소에서는 연 매출 규모와 관계없이 지원금을 사용할 수 있도록 사용처를 확대했다.
지역생협 매장에서는 지역 공동체와 공익적 소비 활성화의 중요성을 언급하며 "지원금이 자영업자의 실질적인 부담을 덜고 지역 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
주유소에서는 '고유가 피해지원금 사용 가능 매장' 스티커를 직접 부착하며 사용처 홍보를 독려했다.
윤 장관은 "이번 2차 고유가 피해지원금이 위축된 소비를 되살리고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 지급 대상인 국민 한 분 한 분께서도 필요한 곳에 기한 내 사용하시기를 당부드린다"며 "2차 고유가 피해지원금이 차질없이 지급될 수 있도록 현장의 최일선에서 밤낮없이 고생하고 있는 지방정부 공무원들께도 다시 한 번 감사드린다"고 덧붙였다.
abc123@newspim.com