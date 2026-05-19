[프로야구] KT 위즈, 오는 23일 경기장 화재 진압 '의인 소방관' 2人 초청...시구·시타 예정

AI 핵심 요약beta
- KT 위즈가 23일 NC전에서 화재 진압 소방관 초청해 시구·시타를 진행한다.
- 두 소방관은 6일 경기장 인근 화재 당시 초기 진화로 큰 피해를 막았다.
- 구단은 감사 행사로 헌신을 기리고 수원특례시는 선행시민상을 수여한다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 수원 KT위즈파크 인근 화재를 막아낸 소방관들을 초청해 감사의 뜻을 전한다.
KT는 오는 23일 수원 KT위즈파크에서 열리는 NC 다이노스와의 홈경기에서 특별 시구·시타 행사를 진행한다고 밝혔다.
이번 행사에는 의왕소방서 백운119안전센터 소속 박영수 소방장과 현장지휘단 김현승 소방교가 참여한다. 두 사람은 지난 6일 KT위즈파크 인근 분리수거장에서 발생한 화재 당시 초기 진화에 앞장서며 큰 피해를 막았다.
당시 두 소방관은 경기 중 화재 발생 사실을 인지한 뒤 즉시 현장으로 이동했다. 소방차 도착 전까지 직접 소방 호스를 활용해 불길 확산을 저지하며 신속한 대응을 펼쳤다.
구단은 이들의 헌신과 노고에 감사의 뜻을 전하기 위해 시구·시타 행사를 마련했다. 또한 수원특례시는 두 소방관의 공로를 인정해 '선행시민상' 표창도 수여할 예정이다.
football1229@newspim.com