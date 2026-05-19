'은중과 상연' 김건우, '무빙 시즌2' 합류…기대감↑

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김건우가 무빙 시즌2에 합류하며 글로벌 흥행 열기에 힘을 보탠다.

김건우는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '무빙 시즌2'에 출연을 확정, 확장된 세계관 속 새로운 캐릭터로 작품에 힘을 더할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김건우. [사진=자이언엔터테인먼트] 2026.05.19 moonddo00@newspim.com

디즈니+ '무빙 시즌2'는 '정원고 사건' 이후 일상으로 돌아간 초능력자들이 새로운 위기에 맞서 다시 한번 소중한 이들을 지키기 위해 결전을 펼치는 휴먼 액션 시리즈다. 시즌 1에서 폭발적인 열연을 선보였던 류승룡, 한효주, 조인성 등 기존 배우들의 합류를 비롯해 원규빈, 설경구, 이희준 등 배우들이 새롭게 합류해 더욱 강력해진 연기 시너지를 선보일 것으로 기대를 모은다.

이와 함께 섬세한 감정 연기와 강렬한 캐릭터 소화력으로 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 김건우가 주요 배역으로 극에 합류해 한층 깊어진 존재감과 몰입감을 선사할 예정이다.

김건우는 최근 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에서 섬세하고 따뜻한 김상학 역을 설득력 있게 그려내며 '만인의 첫사랑'으로 등극했다. 뿐만 아니라 따스한 비주얼과 애틋한 감정 연기로 시청자들의 몰입을 이끌며 뜨거운 호평을 얻었고, 제62회 백상예술대상 TV 부문 남자 조연상 후보에 오르며 연기력 또한 인정받았다.

이렇게 깊이 있는 캐릭터 해석과 강렬한 존재감을 입증해 온 김건우가 '무빙 시즌2'에서 보여줄 새로운 활약에 기대가 모인다.

한편, 한국형 액션 히어로물의 새로운 지평을 연 '무빙 시즌2'는 오직 디즈니+에서 만나볼 수 있다.

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