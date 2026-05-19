인천시, 양자기술로 하수 속 마약 감시…국내 처음

인천시청 청사 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 양자 기술을 활용한 공공안전 실증사업에 본격 착수했다.

인천시는 인천테크노파크, 지큐티코리아 등과 공동으로 '양자기술 기반 하수중 마약류 감시 플랫폼 실증사업'을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 지역 양자산업을 육성하고 공공안전 분야 실증사례를 발굴하기 위해 마련됐다.

양자기술을 공공서비스에 실제로 적용하는 것은 국내에서 처음이다.

시는 양자센서로 하수에 포함된 미세 농도의 마약류를 신속·정확하게 검출하는 감시체계를 구축할 계획이다.

기존 하수 기반 마약류 분석이 실험실 중심의 정밀분석 체계로 운영돼 시료 채취부터 결과 도출까지 상당한 시간이 소요되는 한계가 있었다.

시는 이를 보완해 현장 검출 데이터를 실시간으로 수집·전송·연동하는 통합 플랫폼을 구현하고 마약류 확산에 대한 대응력을 획기적으로 높일 방침이다.

인천시 관계자는 "앞으로도 지역 기업의 양자기술 실증과 사업화를 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com