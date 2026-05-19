시흥시, 6·3 지방선거 투표 참여 홍보 시작

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시민 한 사람 한 사람의 소중한 한 표가 지역 발전의 밑거름

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 시흥시가 오는 6월 3일 실시되는 '제9회 전국동시지방선거'를 앞두고 시민들의 소중한 참정권 행사를 독려하기 위해 지난 18일부터 투표 참여 홍보를 시작했다.

19일 시에 따르면 이번 선거에서는 전국 광역시장과 도지사, 교육감, 광역의원, 기초의원 등 지역일꾼을 뽑는다. 지방선거 당선자의 임기는 오는 7월 1일부터 2030년 6월 30일까지 4년간이다.

시흥시청 외벽에 걸린 전국동시지방선거 현수막. [사진=시흥시]

시는 대통령 선거나 국회의원선거에 비해 상대적으로 지방선거에 관한 관심이 낮은 점을 고려해 시민들에게 지방선거의 중요성을 알리고 투표 참여를 높이기 위한 온오프라인 전방위 홍보를 추진할 방침이다.

우선 선거 종료 시까지 행정전화 컬러링 홍보 멘트를 송출하고 관내 버스정보안내기(BIS) 596곳과 대기환경 전광판 2곳에 투표 참여 홍보물을 게시한다. 또한 동별 행정게시대 50곳에 현수막을 설치하는 등 시민들이 일상에서 자연스럽게 선거 정보를 접할 수 있도록 오프라인 홍보를 강화한다.

특히 사전투표와 본투표 당일에는 아파트 각 세대와 경로당 등을 대상으로 안내 방송을 해 주민 밀착형 홍보를 진행할 예정이다.

동 관계단체와 연계한 현장 홍보도 적극 추진한다. 관계단체 회의 시 선거 홍보물을 배부하고, 각 동 통장을 통해 아파트 관리사무소와 경로당 등에 홍보물을 전달하는 등 시민들의 투표 참여 분위기 확산에 힘쓸 계획이다.

온라인 홍보도 병행한다. 시는 시 누리집과 유튜브, 누리소통망(SNS) 채널, 청사 내 미디어 매체 등을 활용해 투표 참여 캠페인을 전개하고, 모바일 알림톡 서비스 등록 시민을 대상으로 투표 독려 메시지를 발송할 예정이다.

시 관계자는 "시민 한 사람 한 사람의 소중한 한 표가 지역 발전의 밑거름이 된다"라며 "내가 바라는 지역의 미래를 만들기 위해 꼭 투표에 참여해 주시길 바란다"라고 말했다.

한편, 제9회 전국동시지방선거 본투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 실시되며 사전투표는 5월 29일과 30일 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 선거권은 선거일 현재 18세 이상의 국민(2008년 6월 4일에 태어난 사람까지 포함)이 대상이다.

1141world@newspim.com