경기도 운영 민자도로 3개 20~22일 사흘간 운영평가 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 20일부터 22일까지 민자도로 3곳을 평가했다.
- 서수원~의왕, 제3경인, 일산대교 운영실태를 점검했다.
- 시설물·재난관리와 ESG 공헌 실적도 중점 살폈다.
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[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도가 운영중인 민자도로 3개(서수원~의왕간 고속화도로, 제3경인 고속화도로, 일산대교)에 대해 이달 20일부터 22일까지 사흘간 운영평가를 한다고 19일 밝혔다.
도에 따르면 민자도로 운영평가는 '유료도로법'에 따라 민자도로 이용자의 편의성, 민자도로의 안정성과 관리 효율성을 향상시키기 위해 매해 경기도가 주관하는 평가다. 도는 지난 2019년부터 교통, 시설물 안전 등 관련 전문가들과 함께 평가를 진행했다.
올해 평가는 경기도 공공투자관리센터의 민자도로 연구결과를 적용해 각 민자도로별 특성을 반영한 평가항목을 추가했으며 '시설물 관리실태'와 '재난관리' 항목도 살펴볼 계획이다.
'사회공헌 및 국민 상생 노력' 항목의 경우에도 ESG 경영실적을 고려해 평가를 실시하는 등 민자도로의 지역사회 공헌활동 실적도 중점적으로 평가할 예정이다.
배성호 경기도 건설국장은 "민자도로를 이용하는 도민의 입장에서 민자도로에 대한 안전성, 편의성 등에 대해 면밀하게 살필 예정"이라며 "점검결과를 토대로 더욱 안전하고 쾌적한 민자도로가 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com