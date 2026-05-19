케이엠제약·한울바이오, MPC 소재 마우스 워시 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 케이엠제약과 한울바이오가 19일 MPC 마우스워시 공동개발 MOU를 체결했다
- 양사는 고기능성 마우스워시 개발·허가·특허·원료공급 등 4개 분야에서 협력한다
- 삼양KCI가 고순도 MPC 공급과 응용기술 지원 파트너로 참여한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 케이엠제약이 한울바이오와 MPC(Polyquaternium-51) 소재를 활용한 마우스 워시 신제품 공동 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.
케이엠제약은 구강 케어 제품 연구개발 및 생산 역량을 보유한 기업이며, 한울바이오는 체외진단용 의료기기와 헬스케어 서비스 사업을 전개하고 있다.
양사는 이번 협약을 통해 ▲MPC 소재를 활용한 고기능성 마우스 워시 제품 개발 ▲의약외품 허가 추진 ▲제품 관련 특허 확보 및 효능 검증 ▲안정적인 원료 공급 체계 구축 등 4개 분야에서 협력한다.
이번 프로젝트에는 삼양KCI가 MPC 소재 공급 및 기술 협력 파트너로 참여한다. 삼양KCI는 고순도 MPC 소재 공급과 소재 응용 기술 지원을 담당한다.
MPC 소재는 인체 세포막과 유사한 구조를 가진 생체친화적 물질로, 구강 내 점막 보호 및 보습 기능 분야에서 활용 가능성이 주목받고 있다.
케이엠제약 관계자는 "차별화된 소재 기술과 제품 개발 역량을 접목해 소비자들에게 새로운 구강 케어 솔루션을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com