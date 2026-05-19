ACCX코리아, MDS테크·엔비디아와 AI 인프라 구축 완료

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블록체인 자체 노드 등 핵심 기술 단계적 내재화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 플레이그램의 자회사 ACCX코리아가 계열사 MDS테크와 함께 엔비디아 DGX Spark 기반의 자체 AI 컴퓨팅 환경 구축을 완료했다고 19일 밝혔다.

해당 인프라는 콘텐츠 제작, 다국어 커뮤니케이션, 글로벌 커뮤니티 운영, 마케팅 자동화 등에 활용된다. 다국어·다권역 사용자 기반 확보를 위한 운영 토대로 기능할 예정이다.

블록체인 부문에서는 외부 네트워크 및 솔루션 의존도를 낮추기 위해 자체 노드 운영, 온체인 데이터 처리, 정산 구조 설계, API 개발 등 거래·정산 인프라 핵심 기술을 단계적으로 확보하고 있다.

플레이그램 로고. [사진=플레이그램]

글로벌 확장은 영국 법인 ACCX Group이 담당한다. ACCX Group은 영국 금융감독청(FCA)으로부터 가상자산 파생거래용 다자간거래소(MTF) 라이선스를 보유한 법인으로, 가상자산 인덱스·변동성 인덱스·선물·옵션 등 파생상품 거래를 제공할 계획이다. ACCX코리아는 AI·블록체인 기술 역량과 ACCX Group의 라이선스 네트워크를 연계해 사업을 확장한다는 구상이다. 향후 디지털 자산 인프라, 글로벌 결제·정산 인프라, 실물자산 토큰화(RWA) 등으로 사업 영역을 단계적으로 넓힐 방침이다.

인력 측면에서는 이상욱 상무가 린드먼아시아 벤처캐피털 투자 및 후오비코리아 CFO를 역임한 디지털 자산 전문가이며, 새로 합류한 최가온 이사는 갤럭시코퍼레이션 등에서 블록체인·AI 사업 기획과 전략 수립 경험을 쌓았다.

이상욱 ACCX코리아 상무는 "AI 운영 자동화와 블록체인 기술 내재화를 통해 글로벌 사업 확장을 위한 실행 기반을 강화하고 있다"며 "ACCX Group과 함께 안정적이고 확장 가능한 글로벌 사업 구조를 만들어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com