김용남, '보좌진 폭행 의혹'에 "잠깐 화낸 것은 사실…사실관계 다소 과장"

AI 핵심 요약beta
- 김용남 더불어민주당 평택을 후보가 19일 보좌진 폭행 의혹은 과장됐다고 해명했다
- 김 후보는 2015년 행사 준비 과정에서 화를 낸 것은 사실이나 정강이 발로 걷어찬 폭행 보도는 사실과 다르다고 주장했다
- 보좌진이 상처를 받았을 수 있다며 안타까움과 미안함을 표하며 일부와는 지금도 모임을 이어가고 있다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김용남 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 19일 불거진 과거 의원실 보좌진 폭행 의혹과 관련해 "사실관계와 관련해 다소 과장된 측면이 있다"고 해명했다.
김 후보는 이날 오전 MBC '김종배의 시선집중' 전화 인터뷰에서 "잠깐 화를 낸 건 틀림없는 사실인데 그걸 '폭행했다'라고 표현하는 것은 사실관계에 차이가 있는 것 같다"며 이같이 밝혔다.
앞서 한 언론은 김 후보가 지난 2015년 당시 새누리당 초선 의원이던 시절 지역구 행사를 준비하던 중 보좌진의 정강이를 발로 걷어찼다고 보도했다.
이에 대해 김 후보는 "당시 지역구 사업 유치를 위해 전력을 다해 노력하는 때였고 행사에 여당 실세 분들이 참석했기 때문에 사업의 필요성을 강력하게 어필할 필요가 있었다"며 "그래서 순간적으로 준비가 안 돼 있는 부분에 화를 냈던 것은 틀림없는 사실"이라고 설명했다.
다만 "그걸 '폭행했다'라고 표현하는 것은 사실관계와 관련해 다소 과장된 측면이 있다"며 폭행 의혹을 부인했다.
김 후보는 "일을 하면서 제 속도에 맞춰 주길 원했고 그래서 어떤 보좌진은 그게 힘들었을 수도 있을 것 같다"며 "마음의 상처를 입은 사람이 있다면 저도 개인적으로 안타깝다"고 말했다.
그러면서 "지금도 그때 같이 근무했던 친구들하고 1년에 한 두 번씩 저녁자리를 한다"며 "그런 모임에 참석하지 않는 사람 중 저에 대해 서운한 감정을 아직도 갖고 있는 사람이 있다면 좀 더 나이 든 사람으로서 미안하다"고 밝혔다.
jeongwon1026@newspim.com