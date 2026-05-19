김용남, '보좌진 폭행 의혹'에 "잠깐 화낸 것은 사실…사실관계 다소 과장"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김용남 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 19일 불거진 과거 의원실 보좌진 폭행 의혹과 관련해 "사실관계와 관련해 다소 과장된 측면이 있다"고 해명했다.

김 후보는 이날 오전 MBC '김종배의 시선집중' 전화 인터뷰에서 "잠깐 화를 낸 건 틀림없는 사실인데 그걸 '폭행했다'라고 표현하는 것은 사실관계에 차이가 있는 것 같다"며 이같이 밝혔다.

김용남 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보 [사진=뉴스핌 DB]

앞서 한 언론은 김 후보가 지난 2015년 당시 새누리당 초선 의원이던 시절 지역구 행사를 준비하던 중 보좌진의 정강이를 발로 걷어찼다고 보도했다.

이에 대해 김 후보는 "당시 지역구 사업 유치를 위해 전력을 다해 노력하는 때였고 행사에 여당 실세 분들이 참석했기 때문에 사업의 필요성을 강력하게 어필할 필요가 있었다"며 "그래서 순간적으로 준비가 안 돼 있는 부분에 화를 냈던 것은 틀림없는 사실"이라고 설명했다.

다만 "그걸 '폭행했다'라고 표현하는 것은 사실관계와 관련해 다소 과장된 측면이 있다"며 폭행 의혹을 부인했다.

김 후보는 "일을 하면서 제 속도에 맞춰 주길 원했고 그래서 어떤 보좌진은 그게 힘들었을 수도 있을 것 같다"며 "마음의 상처를 입은 사람이 있다면 저도 개인적으로 안타깝다"고 말했다.

그러면서 "지금도 그때 같이 근무했던 친구들하고 1년에 한 두 번씩 저녁자리를 한다"며 "그런 모임에 참석하지 않는 사람 중 저에 대해 서운한 감정을 아직도 갖고 있는 사람이 있다면 좀 더 나이 든 사람으로서 미안하다"고 밝혔다.

jeongwon1026@newspim.com