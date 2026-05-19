"포기하지 마라, 우리가 함께한다"…오송고·지역사회, 따뜻한 연대

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주거 위기 처한 학생 위해 집 구하고 월세 지원까지, '교육공동체' 모범 사례



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 경제적 어려움 속에서 학업 중단 위기에 놓였던 한 고등학생이 학교와 지역사회의 따뜻한 손길로 다시 희망을 이어가고 있다.

19일 지역 교육게에 따르면 충북 오송고등학교 2학년 A학생은 최근 가정 형편이 급격히 악화되며 기숙사비와 급식비조차 감당하기 어려운 상황에 놓였다. 설상가상으로 거주지까지 잃을 위기에 처하며 학업 지속마저 불투명해졌다.

박종오 오송고 학교운영 위원장. [사진 = 충북교육청] 2026.05.19 baek3413@newspim.com

이 소식을 접한 교직원들은 사비를 모으고 장학금을 연계하는 등 발 벗고 나섰지만 학생의 삶을 지탱할 '집' 문제까지 해결하기에는 역부족이었다.

그때 손을 내민 이는 박종오 학교운영위원회 위원장이었다. 그는 "어려움 때문에 학생이 꿈을 포기하게 해서는 안 된다"는 한마디와 함께 곧바로 행동에 나섰다. 학교 인근 아파트를 직접 수소문해 임대차 계약을 체결하고 매달 월세와 관리비를 책임지기로 했다.

낯선 공간에 적응할 학생을 위해 입주 준비까지 세심히 챙겼다. 벼랑 끝에 서 있던 학생에게 '안전한 집'과 '다시 공부할 수 있는 시간'을 선물한 것이다.

[이미지=AI 생성] 2026.05.19 baek3413@newspim.com

안성표 교장은 "학교만으로는 감당하기 어려운 상황에서 큰 도움을 주셨다"며 "한 학생의 삶을 지켜주신 뜻깊은 결정에 깊이 감사드린다"고 말했다.

이번 일은 단순한 지원을 넘어 한 아이의 미래를 지키기 위해 어른들이 함께 나선 '연대의 힘'을 보여준다. 교육의 의미가 무엇인지 지역사회가 왜 필요한지를 다시 묻게 하는 따뜻한 이야기다.

baek3413@newspim.com