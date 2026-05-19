제놀루션, '2026 세계 꿀벌의 날' 기념 행사 성료

세계 꿀벌의 날 기념 행사 개최…사망률 60% 이상 개선

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그린바이오 전문기업 제놀루션이 지난 16일 인천 송도 사옥에서 '2026 세계 꿀벌의 날' 기념 행사를 개최했다고 19일 밝혔다.

매년 5월 20일인 세계 꿀벌의 날은 유엔이 지정한 기념일로, 인류 식량의 70%를 책임지는 꿀벌의 역할을 되새기고 기후 변화와 질병으로 급감하는 꿀벌의 생존 위협에 주목하기 위해 마련됐다. 제놀루션은 3년 전부터 매년 이 행사를 개최해오고 있다.

이번 행사는 임직원과 가족뿐 아니라 송도 사옥 인근 지역 주민들도 참여해 지역사회와 함께 꿀벌의 생태적 가치를 나누는 축제의 장이 됐다. 행사장에서는 벌통 관찰 체험, 꿀벌 생태 영상 상영, 꿀벌 바람개비 만들기, 꿀차 만들기, 생태 그림 그리기 등 다양한 프로그램이 운영됐다.

제놀루션 '2026 세계 꿀벌의 날' 기념 행사 모습. [사진=제놀루션]

제놀루션은 행사에서 RNA 간섭(RNAi) 기술을 활용한 꿀벌 보전 연구 성과를 공유했다. 특히 농림축산검역본부와 공동 개발한 세계 최초 꿀벌 낭충봉아부패병 유전자 치료제 '허니가드-R액'을 소개했다. 임상 시험 결과 이 치료제는 꿀벌의 사망률을 60% 이상 개선하고 바이러스 증식률을 90% 이상 억제하는 효능을 입증했으며, 양봉 산업의 안정적 유지와 개체수 보호에 기여하고 있다.

제놀루션 관계자는 "지구 생태계를 지키는 꿀벌을 보호하기 위해 자사의 혁신적인 그린바이오 기술력을 집약하고 있다"며 "앞으로도 양봉 산업의 발전은 물론 인류의 식량 안보와 생태계 보전이라는 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 제놀루션은 김기옥·김민이 공동대표 체제 아래 RNAi 기술 플랫폼을 바탕으로 분자진단 분야를 넘어 작물보호제 및 동물용 의약품 등 그린바이오 산업 전반으로 사업 영역을 확장하고 있다.

nylee54@newspim.com