三星电子劳资继续围绕绩效奖金问题协商

纽斯频通讯社首尔5月19日电 韩国三星电子劳资双方18日围绕绩效奖金制度等问题举行第二轮事后调解会议，但未能缩小分歧，双方决定于19日继续谈判。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

据中央劳动委员会消息，当天会议于上午10时在政府世宗办公楼举行，将持续至下午6时30分。工会方面由全国企业工会三星电子支部委员长崔承浩（音）出席，资方则由三星电子DS（半导体）部门人力团队负责人吕明九（音）出席，中央劳动委员会委员长朴秀根主持调解。

双方此次重点讨论绩效奖金资金计算标准、取消奖金上限及奖金制度化等议题。工会要求将超额利润绩效奖金（OPI）计算标准调整为营业利润的15%，并主张现行以经济附加值（EVA）为基础的计算方式缺乏透明度。资方则提出，可在"营业利润10%"与"EVA的20%"两种方案中选择。

工会还要求取消现行相当于年薪50%的绩效奖金上限，并推动将奖金支付标准纳入集体协议以实现制度化和透明化。资方则主张，新奖金制度可先实施3年后再重新讨论。

由于工会已宣布将于21日罢工，外界此前一度预期双方有望达成协议。韩国国务总理金民锡17日曾发表讲话，呼吁通过对话与妥协解决问题；韩国总统李在明18日也表示，劳动与企业经营权都应受到尊重。

不过，在政府持续施压下，双方仍未能找到妥协方案。工会表示，将继续认真参与谈判，并于19日上午再次出席会议。

中央劳动委员会表示，劳资双方均积极参与谈判，目前正在寻找共识，不排除会议进一步延长的可能性。

韩国政府表示，若罢工可能对国民经济造成重大影响，将研究包括启动"紧急调解权"在内的所有应对措施。根据相关制度，一旦启动紧急调解，自公布之日起30天内将禁止一切争议行为。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社