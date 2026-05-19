코빗, 비트코인 피자데이 기념 25일까지 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 디지털자산 거래소 코빗이 19일 비트코인 피자데이 기념 7일간 이벤트를 발표했다
- 도미노 피자 기프티콘 제공을 위해 세 가지 미션을 진행하고 총 156명을 추첨해 리워드를 지급한다
- 퀴즈 정답 후 거래, 신규 가입 후 거래, 7일 연속 거래 등 조건을 충족한 회원을 대상으로 각 52명씩 선정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 코빗이 비트코인 피자데이를 기념하여 오는 25일까지 7일간 이벤트를 진행한다고 19일 알렸다.
비트코인 피자데이는 2010년 5월 22일 비트코인이 최초로 상품 구매에 사용된 날로서, 당시 한 프로그래머가 1만 비트코인으로 피자 두 판을 구입한 기록이 있다.
이벤트는 도미노 피자 기프티콘을 제공하는 3가지 미션으로 이루어져 있으며, 미션을 완료한 회원 중 156명을 추첨해 리워드를 지급할 예정이다.
첫 번째 미션은 이벤트 페이지에서 피자데이 퀴즈를 다 맞춘 후 비트코인(BTC)을 5만 2200원 이상 거래한 회원을 대상으로 하며, 52명을 추첨해 기프티콘을 준다. 두 번째 미션은 이벤트 기간 동안 코빗에 새로 가입 후 비트코인을 동일 금액 이상 거래한 회원 중 52명을 선정하여 기프티콘을 지급한다. 마지막 미션은 7일 연속으로 비트코인을 5만 2200원 이상 거래한 회원을 추첨해 52명에게 기프티콘을 제공한다.
이벤트에 대한 세부사항은 코빗 공지사항에서 확인할 수 있다. 코빗 관계자는 "2010년부터 이어져 온 비트코인 피자데이를 기념하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객을 위한 다양한 서비스와 혜택을 제공하기 위해 계속 노력하겠다"고 전했다.
dedanhi@newspim.com