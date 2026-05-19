김산 무안군수 후보, 경선주자 대거 합류 '원팀 선대위' 완성

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나광국·류춘오·이혜자·최옥수 합류...21일 선대위 출정식

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김산 무안군수 후보가 경선 경쟁자 합류로 원팀 선거대책위원회를 구성하고 본선 승리 체제에 들어갔다.

김산 후보 캠프는 경선에 참여했던 예비후보들이 대거 합류해 '민주당 원팀 선대위'를 완성했다고 19일 밝혔다.

선대위에는 나광국 전남도의원과 최옥수 김대중재단 무안군지회장이 참여했다. 류춘오 무안군체육회장과 이혜자 전 전남도의원도 캠프에 합류했다. 이들은 김 후보 지원에 뜻을 모았다.

(왼쪽부터)최옥수·이혜자·김산 후보·류춘오. [사진=조은정 기자] 2026.05.19 ej7648@newspim.com

나광국 전남도의원은 이날 일정상 참석하지 못했으나 선대위 출정식에는 참석하겠다는 입장을 밝혔다고 캠프 관계자는 말했다.

김 후보는 경선 과정의 갈등을 넘어 무안 발전과 당 승리를 위한 통합이라며 환영 입장을 밝혔다. 이어 당내 결속을 강화하고 지지층을 결집해 본선 승리 기반이 강화됐다고 강조했다.

선대위는 군수 당선과 함께 지방선거에서 전남광주통합특별시의원 후보와 군의원 후보 전원 당선을 목표로 제시했다.

김 후보는 "본선에서 압도적 승리로 군민 성원에 보답하고 무안의 지속 발전을 이끌겠다"고 말했다.

한편 김 후보 캠프는 공식 선거운동 첫날인 21일 오전 11시 선거사무소에서 출정식을 열고 본격 선거운동에 돌입할 예정이다.

ej7648@newspim.com