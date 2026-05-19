청주시 '기후위기 적응대책' 본격 추진…56개 사업 시행

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 폭염과 집중호우, 한파 등 이상기후에 대응하기 위해 '2026년 기후위기 적응대책'을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 계획은 '제3차 청주시 기후위기 적응대책(2024~2028)'의 3차년도 시행계획으로 기후위기로 인한 피해를 사전에 예방하고 시민 안전을 확보하기 위해 마련됐다.

청주 이동노동자 쉼터. [사진=뉴스핌DB]

시는 오는 12월까지 25개 부서가 참여해 8개 부문 56개 세부사업을 추진한다.

주요 분야는 물관리, 산림·생태계, 국토, 농축산, 건강, 산업·에너지, 기후 감시·예측·평가, 적응 주류화 등이다.

핵심 사업으로는 풍수해생활권 종합정비, 기후위기 시민안전보험 운영, 자연재해 종합대책 수립, 풍수해보험 가입 확대, 취약계층 건강관리, 미세먼지 저감 대책, 재난 예·경보시스템 확대, 기후위기체험 교육관 운영 등이 포함됐다.

특히 올해는 폭염과 한파에 취약한 배달·택배기사, 대리운전기사 등을 보호하기 위한 '이동노동자 쉼터 설치 및 운영' 사업을 새롭게 추진한다.

기존 1호점에 이어 2호점을 추가 설치해 6월부터 운영할 예정이다.

여름철 집중호우에 대비한 안전 대책도 강화한다. 지하차도 안전시스템 개선과 공공하수처리시설 침수 예방, 공원녹지 배수로 정비, 재난 예·경보 시스템 확대 운영 등을 통해 시민 피해 최소화에 나선다.

도심 열섬현상 완화를 위한 녹지 확충 사업도 병행된다.

농축산 분야에서는 농업재해 대응체계 강화와 농경지 배수 개선, 이상기후 대응 농산물 생산 지원, 병해충 관리체계 구축, 축산시설 지원 등을 추진해 기후변화에 따른 피해를 줄일 계획이다.

한편 시는 지난해 기후위기 적응대책 이행 점검에서 97.9점을 받아 '매우 우수' 등급을 기록했다.

이는 전년도(95.7점)보다 상승한 수치다.

시 관계자는 "기후위기는 시민 일상과 직결된 문제"라며 "선제적 대응을 통해 시민이 안전한 기후탄력도시 청주를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com