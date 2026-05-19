코스맥스, 한화큐셀과 태양광 PPA 체결…탄소중립 경영 속도

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연간 10.4GWh 공급받아 전력 사용량 40% 충당

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 코스맥스가 한화솔루션과 태양광 직접 전력거래계약(PPA)을 체결하며 탄소중립 경영에 속도를 낸다. 재생에너지 사용 확대와 제품 전 과정 탄소관리 체계를 동시에 강화해 글로벌 ESG 기준 대응력을 높이겠다는 전략이다.

코스맥스가 지난 18일 한화솔루션 큐셀부문과 태양광 PPA를 체결했다고 19일 밝혔다.

지난 18일 경기 성남시 코스맥스 판교사옥에서 열린 PPA 체결식에서 최경 코스맥스 대표이사(사진 왼쪽)와 유재열 한화솔루션 큐셀부문 한국사업부장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=코스맥스 제공]

계약에 따라 코스맥스는 7월부터 화성과 평택공장 4곳에서 연간 10.4GWh 규모의 재생에너지를 공급받는다. 이는 국내 공장 전체 전력 사용량의 약 40%에 해당한다.

코스맥스는 이번 계약을 포함해 총 32개 감축과제를 추진 중이다. 2035년까지 탄소배출량을 2024년 대비 50% 감축하고 2050년 탄소중립을 달성하는 것을 목표로 하고 있다.

외부 재생에너지 조달과 함께 자체 발전 설비 확충도 병행한다. 평택 1공장 6동 증축을 계기로 옥상에 499.2kW 규모의 태양광 발전설비를 증설 중이며, 2026년 4분기 발전 시작을 목표로 연간 약 638MWh의 재생에너지를 추가 생산할 계획이다. 현재 국내 6개, 해외 6개 등 글로벌 12개 사업장에서 태양광 자가발전 설비를 구축·운영하고 있다.

제품 전과정 평가(LCA) 체계 구축도 진행 중이다. 지난해 제품탄소발자국(PCF) 산출 프로세스를 완성했으며, 올해는 제품 생애주기 전반을 아우르는 LCA 체계 구축을 마무리할 계획이다. LCA는 제품의 원료 조달부터 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 자원·에너지 사용과 배출을 정량화해 환경영향을 산정하는 체계다.

nrd@newspim.com