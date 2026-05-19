문체부, 유네스코 주간 15주년 맞아 포럼·심포지엄 잇달아 개최

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국문화예술교육진흥원과 함께 '2026 유네스코 문화예술교육 주간' 15주년을 기념해 19일부터 31일까지 포럼과 국제 심포지엄 등 연계 행사를 개최한다.

[자료= 문체부]

유네스코 문화예술교육 주간은 2011년 유네스코 총회에서 한국 정부의 제안으로 매년 5월 넷째 주가 세계문화예술교육 주간으로 지정된 이후 국가별로 기념해 온 행사다.

19일에는 한국문화예술교육진흥원에서 '문화예술교육의 현황 진단'을 주제로 포럼이 열린다. 연구자, 기획자, 예술인, 교육자, 행정가 등 120여 명이 참여한 6차례 사전 회의 결과를 바탕으로 마련된 이번 포럼은 지난 20여 년간 창의성 함양, 사회통합, 일자리 창출 등 정책 수단으로 기능해 온 문화예술교육의 본연의 가치를 재점검하는 자리다. 1부에서는 제도와 행정 체계 안에서 문화예술교육의 본질이 어떻게 변화해 왔는지를 진단하고, 2부에서는 기획자·예술교육자·행정가 등 현장 주체별 관점에서 실천 가능한 전환 방향을 모색한다.

21일에는 국립현대미술관 서울관에서 '문화예술교육 효과 및 사회적 가치 측정'을 주제로 국제 심포지엄이 진행된다. 호주 시드니대 앤 뱀포드 교수, 유럽 겐스하겐재단 수잔 큐헬 집행이사, 한국문화예술교육진흥원 김주리 문화인재양성본부장이 효과 측정의 필요성과 국제 기준을 논의한다. 2부에서는 서울대 소아청소년정신과 김붕년 교수의 뇌·신경과학 기반 효과분석, 텍사스 A&M대 다니엘 보웬 교수의 학업·사회·정서적 인과 효과, 이탈리아 다눈치오대 발레리아 피카 연구원의 경제적 가치 산출 방법론 발표가 이어진다. 심포지엄은 한국문화예술교육진흥원 유튜브 채널로 생중계된다.

주간 행사 기간에는 이 밖에도 문화예술교육 ODA 성과공유회(20일), 디지털 과몰입 청소년 대상 인문치유 캠프(20~22일), 문화다양성 주간 행사(23~24일), 꿈의 오케스트라 합동 공연, 꿈다락 문화예술학교 열린 수업 등이 전국 곳곳에서 펼쳐진다.

정향미 문체부 문화예술정책실장은 "이번 행사는 한국 문화예술교육의 현주소를 확인하는 뜻깊은 자리"라며 "지속 가능한 문화예술교육 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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