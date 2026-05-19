음저협, 원로 음악인 200명과 '스승의 날' 행사 성료

AI 핵심 요약beta
- 한국음악저작권협회가 18일 여의도에서 원로 음악인 초청 행사를 열었다
- 65세 이상 원로 회원 200여 명이 참석해 감사패와 오찬을 함께했다
- 이시하 회장은 원로 예우와 복지 확대를 계속하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 사단법인 한국음악저작권협회가 스승의 날을 맞아 지난 18일 여의도 글래드 호텔에서 대한민국 음악 발전에 기여한 원로 음악인들을 초청해 감사 행사를 개최했다고 밝혔다.
음저협이 오랜 기간 이어온 스승의 날 행사는 대한민국 음악 문화와 음악 저작권 시장 성장의 초석이 되어온 원로 작가들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련된 자리다.
이날 행사에는 65세 이상 음저협 원로 회원 200여 명이 참석했으며, 카네이션 브로치 전달을 시작으로 이시하 회장의 개회사, 복지연금 관련 안내, 감사패 수여식, 오찬 등이 이어졌다.
올해 감사패는 만 98세 송재철 작가를 비롯해 최영섭·김성욱·김복순·전석환·임일남·김완기·김방옥·한명희·신홍기 등 원로 음악인 10명에게 수여됐다.
음저협은 오랜 기간 창작자로서 한국 음악 발전에 기여해 온 이들에게 감사패를 전달하며 존경과 감사의 뜻을 전했다.
감사패를 수상한 송재철 회원은 "오랜 시간 협회와 함께해 온 음악인으로서 더없이 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 협회가 든든한 버팀목이 되어 후배 창작자들이 더 나은 환경에서 음악 활동을 이어갈 수 있기를 바란다"고 소감을 전했다.
이시하 음저협 회장은 "오늘의 음저협은 대한민국 음악의 뿌리를 세워주신 선배 음악인들의 헌신 위에 성장해왔다"라며 "그 공로를 잊지 않고 예우하는 일은 협회가 반드시 지켜야 할 책무"라고 강조했다.
이어 "특히 취임 이후 원로 창작자 장려금 신설을 통해 원로 회원들의 꾸준한 창작 기반을 마련하게 되어 뜻깊게 생각한다"라며 "앞으로 더 많은 회원들이 창작자로서의 자긍심을 지키며 존중받을 수 있도록 실질적 복지제도를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
이시하 회장은 취임 이후 음저협 운영의 핵심 과제로 전 세대 창작자의 실질 소득 증대와 복지 향상을 제시하고, 회원들이 체감할 수 있는 복지 제도 개선을 추진해왔다. 음저협은 앞으로도 세대별 복지 수요를 반영한 회원 지원 사업을 지속 확대해 나갈 계획이다.
alice09@newspim.com