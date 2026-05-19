부산시, 하하캠퍼스 공식 누리집 개설…시민 정보 접근성 강화

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장노년층 고려 직관적 디자인 적용

지속적 콘텐츠 보완 이용 활성화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 부산가톨릭대학교 내 하하캠퍼스의 주요 시설과 프로그램 정보를 한 번에 확인할 수 있는 공식 누리집을 개설 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 누리집은 하하캠퍼스 시설·프로그램 정보를 통합해 제공하고 이용을 원하는 시민이 필요한 내용을 쉽게 찾을 수 있도록 구성했다.

하하캠퍼스 누리집 메인화면[사진=부산시] 2026.05.19

주 이용층인 장노년층을 고려해 큰 글씨와 이미지 중심의 직관적인 화면을 적용하고 모바일 환경에서도 이용이 가능하도록 설계했다.

누리집에서는 운동장, 피클볼장, 러닝 트랙 등 야외 체육시설과 함께 하하캠퍼스 건강센터, 무장애 나눔길, 시니어 건강놀이터, 황톳길 등 주요 시설 정보를 안내한다. 피클볼은 테니스, 배드민턴, 탁구 요소를 결합한 장노년층 대상 라켓 스포츠다.

하하 에듀프로그램 등 운영 프로그램 정보를 함께 제공해 방문 전 필요한 사항을 미리 확인할 수 있도록 했다.

시는 공식 누리집 개설을 계기로 하하캠퍼스 이용 정보를 체계적으로 제공하고 시민이 시설과 프로그램을 보다 쉽게 찾고 활용할 수 있도록 내용을 지속 보완할 계획이다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "하하캠퍼스 누리집은 시민들이 시설과 프로그램을 한곳에서 확인하고 편리하게 이용할 수 있도록 마련한 정보 창구"라며 "대학 유휴시설을 활용한 하하캠퍼스가 시민의 건강한 일상에 도움이 되도록 운영 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com