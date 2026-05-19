부산시, 유네스코 세계유산위원회 개최 기념 세계유산 투어…시민 대상

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 7월 유네스코 세계유산위원회 개최를 앞두고 세계유산 투어를 운영한다고 19일 밝혔다
- 투어는 6월 19일·20일 이틀간 부산 피란수도 유산과 울산·양산·경주 남부권 세계유산을 반일·일일 코스로 진행한다
- 참가 신청은 20일 오전 10시부터 시 누리집 등에서 선착순 접수하며 시는 세계유산 인식 제고와 지역 관광자원 홍보 계기로 삼는다는 계획이다
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시민 참여 문화유산 인식 제고
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 유네스코 세계유산위원회 개최를 앞두고 세계유산 체험 프로그램을 운영한다.
시는 오는 7월 '제48차 유네스코 세계유산위원회' 부산 개최를 기념해 '세계유산 투어'를 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 투어는 본행사에 앞서 피란수도 부산유산과 남부권 세계유산을 직접 방문하는 사전 체험 프로그램으로 공식 참가자 대상 투어를 시민이 먼저 경험할 수 있도록 기획됐다.
일정은 6월 19일과 20일 이틀간 총 4회로 구성됐다. 반일 투어 2회와 일일 투어 2회로 나뉜다.
반일 투어는 부산근현대역사관, 부산지방기상청, 아미동 비석마을, 임시수도기념관 등 피란수도 유산을 중심으로 진행된다. 일일 투어는 통도사와 반구대 암각화 등을 포함한 울산·양산 코스 1회, 불국사·석굴암·대릉원 등을 포함한 경주 코스 1회로 운영된다.
참여 신청은 20일 오전 10시부터 시 누리집과 사회관계망서비스 안내를 통해 선착순으로 접수한다.
시는 이번 행사를 시민 참여형 프로그램으로 확대해 세계유산에 대한 인식을 높이고, 지역 문화유산과 관광자원을 알리는 계기로 삼는다는 계획이다.
본회의 기간에는 벡스코에서 'K-헤리티지 하우스' 내 부산특별관을 운영해 지역 문화유산과 관광자원을 소개하고 피란수도 부산유산 관련 전시와 체험 프로그램도 함께 선보일 예정이다.
김경덕 부산시장 권한대행은 "제48차 유네스코 세계유산위원회는 부산의 국제회의 유치 역량과 글로벌 도시 이미지를 높일 수 있는 계기"라며 "세계유산 투어를 통해 부산 개최 사실을 다시 한 번 알리고 세계유산에 대한 국민적 관심을 확산하고자 한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com