부산시, 유네스코 세계유산위원회 개최 기념 세계유산 투어…시민 대상

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부산유산·남부권 세계유산 탐방

시민 참여 문화유산 인식 제고

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 유네스코 세계유산위원회 개최를 앞두고 세계유산 체험 프로그램을 운영한다.

시는 오는 7월 '제48차 유네스코 세계유산위원회' 부산 개최를 기념해 '세계유산 투어'를 진행한다고 19일 밝혔다.

부산근현대역사관 전경 [사진=부산근현대역사관] 2024.01.17.

이번 투어는 본행사에 앞서 피란수도 부산유산과 남부권 세계유산을 직접 방문하는 사전 체험 프로그램으로 공식 참가자 대상 투어를 시민이 먼저 경험할 수 있도록 기획됐다.

일정은 6월 19일과 20일 이틀간 총 4회로 구성됐다. 반일 투어 2회와 일일 투어 2회로 나뉜다.

반일 투어는 부산근현대역사관, 부산지방기상청, 아미동 비석마을, 임시수도기념관 등 피란수도 유산을 중심으로 진행된다. 일일 투어는 통도사와 반구대 암각화 등을 포함한 울산·양산 코스 1회, 불국사·석굴암·대릉원 등을 포함한 경주 코스 1회로 운영된다.

참여 신청은 20일 오전 10시부터 시 누리집과 사회관계망서비스 안내를 통해 선착순으로 접수한다.

시는 이번 행사를 시민 참여형 프로그램으로 확대해 세계유산에 대한 인식을 높이고, 지역 문화유산과 관광자원을 알리는 계기로 삼는다는 계획이다.

본회의 기간에는 벡스코에서 'K-헤리티지 하우스' 내 부산특별관을 운영해 지역 문화유산과 관광자원을 소개하고 피란수도 부산유산 관련 전시와 체험 프로그램도 함께 선보일 예정이다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "제48차 유네스코 세계유산위원회는 부산의 국제회의 유치 역량과 글로벌 도시 이미지를 높일 수 있는 계기"라며 "세계유산 투어를 통해 부산 개최 사실을 다시 한 번 알리고 세계유산에 대한 국민적 관심을 확산하고자 한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com