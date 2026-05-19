전국 광역단체장 5월19일 일정

AI 핵심 요약beta
- 황명석·유득원·김하균·여중협 등은 19일 중앙지방정책협의회에 참석했다.
- 황명석 행정부지사는 특강·간부회의·탄소중립위원회 등 빽빽한 일정을 소화했다.
- 강기정·김영록은 공식 일정이 없고, 일부 권한대행은 재청근무·통상업무·현안보고 등 일정을 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김정기 대구시장 권한대행 (행정부시장)
중앙지방정책협의회 (14:00 정부서울청사)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 화공 굿모닝 특강(380회);The Big Win – 실전 경영사상(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 확대 간부회의(09:30 화백당)
- 경상북도 2050 탄소중립 녹생성장 위원회(14:00 호국실)
▲유득원 대전시장 권한대행
-2026년 제4회 중앙지방정책협의회(14:00 정부서울청사)
▲김하균 세종시장 권한대행
-간부회의(9:00 집현실)
-2026년 제4회 중앙지방정책협의회(14:00 정부서울청사)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-지자체 합동 평가 준비상황보고회(9:00 대회의실)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-2026년 제4회 중앙지방정책협의회(14:00 정부서울청사)
▲강기정 광주시장
- 공식 일정 없음
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲이동옥 충북지사 권한대행
-현안업무 보고(09:00 행정부지사실)
-제4회 중앙-지방 정책협의회(14:00 서울)
▲노홍석 전북지사 권한대행
-재청근무
▲김동연 도지사
- 통상업무
▲행정 1부지사
-제4회중앙지방정책협의회(행정안전부장관주재 14:00)
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 인천 온밥 사업 활성화를 위한 업무협약식 (10:00)
- 자살 예방 교육 (14:00)
[전국 종합=뉴스핌]
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