김해인재양성재단·경남인재평생교육진흥원, '평생교육 활성화' 맞손

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AI 학습시스템·디지털 역량 강화 논의

지속 가능 교육 생태계 조성 방안 추진

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해인재양성재단과 경남인재평생교육진흥원이 지역 인재 양성과 평생교육 활성화를 위해 손을 잡았다.

양기관은 18일 (재)경상남도인재평생교육진흥원에서 지속 가능한 교육 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

원종하 (재)김해인재양성재단 대표이사(오른쪽)가 18일 (재)경상남도인재평생교육진흥원에서 황태수 원장과 체결한 광역과 기초 지자체 간의 지속 가능한 교육 생태계 조성을 위한 첫 상호협력 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=김해인재양성재단] 2026.05.18

이번 협약은 광역과 기초 지자체 산하 기관이 연계해 인재 양성과 평생교육 분야 협력체계를 구축한 사례다. 양 기관은 교육 자원 공유를 통해 지역 주민 대상 맞춤형 교육 기반을 마련한다는 계획이다.

협약에 따라 양 기관은 실무협의회를 구성해 상시 운영하기로 했다. 협력 사업은 협의회를 통해 공동 기획하고 단계적으로 추진한다.

주요 협력 과제로는 AI 기반 맞춤형 학습시스템과 교육 콘텐츠 개발, 지역사회 디지털 역량 강화, 교육 소외계층 학습 격차 해소 등이 포함됐다.

양 기관은 협의체 운영을 통해 역할을 분담하고 현장 수요에 맞춘 사업을 구체화할 방침이다.

원종하 김해인재양성재단 대표이사는 "이번 MOU는 형식적인 사인이 아니라 실무협의회를 통해 경남 전역으로 확산할 수 있는 미래지향적인 평생교육의 모범사례를 만들어가는 실질적인 출발점"이라며 "작지만 큰 비전을 가지고 시민과 도민들에게 값진 성과로 보답하겠다"고 말했다.

이에 황태수 경남인재평생교육진흥원장은 "디지털 전환 시대일수록 광역과 기초가 힘을 모아 교육 사각지대를 보듬는 것이 중요하다"며 "실무협의회를 중심으로 긴밀히 소통해 지역 인재들이 이곳에 취·창업하고 정주할 수 있는 탄탄한 평생학습 기반을 완성해 가겠다"고 화답했다.

news2349@newspim.com