안민석 후보 "5·18 정신, 미래 설계하는 역사교육으로 이어가겠다"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보는 18일 5·18 민주화운동 46주년을 맞아 "5·18의 정신을 미래를 설계하는 역사교육으로 이어가겠다"고 밝혔다.

안민석 후보는 "5·18은 대한민국 민주주의가 시민의 용기와 희생 위에 세워졌다는 역사"라고 강조했다.[사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 후보는 입장문에서 "5월 18일, 우리는 다시 광주를 기억한다"며 "5.18은 대한민국 민주주의가 시민의 용기와 희생 위에 세워졌다는 역사"라고 강조했다.

또한 그는 "총칼 앞에서도 인간의 존엄과 민주주의를 포기하지 않았던 시민들의 용기를 기억해야 한다"며 "광주의 5월은 과거에 머물러 있지 않고 오늘의 교실에서 다시 살아나야 하며 우리 아이들의 삶 속에서도 민주주의의 힘으로 이어져야 한다"고 언급했다.

그는 "5·18을 기억한다는 것은 단순히 과거의 아픔을 되새기는 일이 아니다"라며 "민주주의가 왜 소중한지, 시민의 자유와 존엄을 지켜야 하는 이유, 민주주의가 누군가의 희생과 참여로 지켜져 왔는지를 다음 세대가 자신의 삶의 가치로 이해하도록 하는 것이 중요하다"고 말했다.

안 후보는 "교육의 역할이 여기서 필요하다"며 "역사는 시험이 아니라 경험이어야 하고 과거를 외우는 교육에 그쳐서는 아이들이 민주주의를 자신의 삶의 가치로 받아들이기 어렵다"고 설명했다.

그는 역사교육과 민주시민교육 강화를 위해 "경기도 전역을 살아있는 역사교실로 만들겠다"고 다짐하며 "독립운동, 분단, 산업화, 민주화의 역사와 현장을 교실 밖 배움으로 연결하겠다"고 밝혔다.

이어 "역사교육과 민주시민교육을 확대해 학생들이 민주주의와 인권, 평화의 가치를 학교 생활 속에서 배우고 실천하도록 노력하겠다"며 "학생들이 학교 안에서 스스로 참여하고 책임지는 자치 경험을 확대하겠다"고 말했다.

안 후보는 "사실과 사료에 기반한 질문·토론형 역사교육을 강화하겠다"며 "역사를 소비하는 학생이 아닌 역사를 이해하고 해석하며 더 나은 사회를 만들어가는 시민으로 성장하게 할 것"이라고 강조했다.

마지막으로 그는 "과거를 외우는 교육에서 미래를 설계하는 역사교육으로 나아가겠다"고 언급하고 "5·18 민주화운동 희생자들의 뜻을 깊이 기리며 유가족과 부상자, 공로자 여러분께 존경과 위로의 마음을 전한다"고 밝혔다.

안민석 후보는"과거를 외우는 교육에서 미래를 설계하는 역사교육으로 나아가겠다"고 언급했다.[사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 후보는 경기도의회 대회의실에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념 행사에 참석했다. 이 행사는 5·18민주화운동부상자회 경기도지부와 5·18민주화운동공로자회 경기도지부가 주최·주관했다.

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