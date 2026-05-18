김진경 경기도의장 "오월 정신은 침묵하지 않는 용기이자 연대"

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18일 5·18민주화운동 제46주년 경기도 기념식 참석





[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 김진경 의장이 18일 개최된 '5·18민주화운동 제46주년 경기도 기념식'에 참석해 오월 영령을 추모하고 민주주의의 중요성을 강조했다.

김진경 의장은 '5·18민주화운동 제46주년 경기도 기념식'에 참석해 오월 영령을 추모하고 민주주의의 중요성을 강조했다.[사진= 경기도의회]

이날 기념식은 5·18민주화운동 공로자회 경기지부와 5·18민주화운동 부상자회 경기지부가 공동으로 주최했다. 행사에는 100여 명의 시민단체 관계자와 유공자가 참석해 헌화와 기념사, '임을 위한 행진곡' 제창 등의 순서로 진행됐다.

김 의장은 기념사에서 "마흔여섯 번째 오월을 맞이하며 대한민국 민주주의의 이정표를 세워주신 오월 영령들의 숭고한 희생에 머리 숙여 경의를 표한다"고 말했다.

이어 "광주가 지켜낸 국민 주권의 외침은 과거의 일이 아니다"라며 민주주의의 힘은 국민에게서 나온다는 의미를 되새겼다.

그는 "민주주의는 저절로 유지되지 않으며 기억하고 행동할 때 지속될 것"이라며 "오월의 정신은 침묵하지 않는 용기와 연대를 의미한다"고 강조했다.

김진경 의장은 "민주주의는 저절로 유지되지 않으며 기억하고 행동할 때 지속될 것"이라고 강조했다. [사진= 경기도의회]

마지막으로 김 의장은 "경기도의회는 그 뜻을 잊지 않고 도민의 삶을 지키는 책임으로 민주주의를 보다 단단히 세워가겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com