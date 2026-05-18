신한은행, 인천 중소기업·소상공인에 75억원 규모 보증부 대출 공급

인천신용보증재단과 '포용금융 특화 협약보증' 체결

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 18일 인천신용보증재단과 '포용금융 특화 협약보증'을 체결하며 인천 지역 중소기업과 소상공인을 대상으로 총 75억원 규모의 보증부 대출을 공급할 계획이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 18일 인천신용보증재단과 '포용금융 특화 협약보증'을 체결하며 인천 지역 중소기업과 소상공인을 대상으로 총 75억원 규모의 보증부 대출을 공급할 계획이라고 밝혔다. [사진=신한은행]2026.05.18 dedanhi@newspim.com

이번 협약보증은 인천광역시에 있는 중소기업과 소상공인 중 특정 신용평점에 속하는 중저신용 기업 및 전자상거래업체를 지원하기 위해 마련됐다. 신한은행은 신용도 등의 이유로 금융 이용에 어려움을 겪고 있는 중저신용 소상공인의 자금 조달 부담을 줄여 금융사다리 역할을 할 예정이다.

또한, 플랫폼 중심의 유통 구조 확대 반영해 정산 지연으로 자금 운영에 어려움을 겪는 온라인판매 사업자에게 안정적인 운전자금을 제공할 계획이다.

제공되는 대출은 신한은행에서 신규로 취급하는 운전자금 대출로, 기업당 대출 한도는 최대 5000만원이다. 보증비율은 100% 전액 보증이며, 보증료율은 연 0.8%가 적용된다. 중소기업과 소상공인의 상환 부담을 덜어주기 위해 1년 거치, 4년 분할상환 또는 만기일시상환 구조로 운영될 예정이다.

신한은행 관계자는 "이번 협약보증은 인천 지역 중저신용 기업과 온라인판매 사업자의 운전자금 부담을 줄이기 위한 지원"이라며 "지역 신용보증기관과 협력해 중소기업과 소상공인이 체감할 수 있는 금융 지원을 지속할 것"이라고 말했다.

신한은행은 지난 1월과 2월에 인천신용보증재단에 총 45억원을 특별출연한 후, 이를 기반으로 인천 지역 중소기업과 소상공인을 위해 총 675억원 규모의 협약보증 및 대출 지원을 추진해왔다. 이번 협약이 더해져 인천 소재 중소기업과 소상공인의 자금 조달 부담을 완화하고 지역 경제 활성화를 지원하기 위한 금융 지원을 더욱 확대할 예정이다.

dedanhi@newspim.com