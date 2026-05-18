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삼성전자, 점거·출입방해 막았다…노조는 21일 파업 강행 예고

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  • 삼성전자가 18일 법원에서 노조 쟁의행위 일부 금지 가처분을 인용받아 생산시설 점거·출입방해를 막을 근거를 확보했다.
  • 노조는 법원 결정을 존중하되 21일 예정된 쟁의활동과 파업은 그대로 진행한다는 입장이라 대규모 인력 이탈에 따른 생산 차질 우려가 남았다.
  • 중앙노동위원회 조정은 19일까지 이어지며 성과급 산정 기준과 상한선 폐지 여부가 핵심 쟁점으로, 결렬 시 제한적 범위 내 총파업 리스크가 커진다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

법원, 안전·보안 인력 유지 필요성 인정
노조 "결정 존중하되 21일 쟁의활동 진행"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 노동조합을 상대로 낸 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청이 법원에서 일부 받아들여지면서 총파업을 앞두고 최악의 생산 차질 우려를 일부 덜게 됐다. 법원이 반도체 생산시설의 안전·보안 유지에 필요한 인력 투입을 인정하고 시설 점거와 출입 방해 등 쟁의행위 방식에 제동을 걸었기 때문이다.

다만 이번 결정이 파업 자체를 막은 것은 아니다. 노조는 법원 결정을 존중하되 오는 21일 예정된 쟁의활동은 그대로 진행하겠다는 입장이다. 삼성전자 노사가 중앙노동위원회 사후조정을 19일까지 이어가기로 한 가운데, 대규모 인력 이탈에 따른 생산 차질 우려는 여전히 남아 있다.

◆ 법원, 삼성전자 가처분 일부 인용

18일 업계에 따르면 수원지방법원 민사31부는 삼성전자가 초기업노동조합 삼성전자지부를 상대로 낸 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용했다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥. [사진 = 뉴스핌DB]

법원은 안전보호시설과 보안작업의 존재 및 필요성은 노조도 인정하는 취지였다고 판단했다. 이에 따라 안전보호시설 유지와 시설 손상 방지, 제품 변질 방지를 위한 인력 투입은 일정 수준 유지돼야 한다고 봤다.

초기업노조와 최승호 위원장에 대해서는 시설 전부 또는 일부를 점거하는 행위, 시설에 잠금장치를 설치하는 행위, 근로자의 출입을 방해하는 행위 등을 금지했다. 이를 위반할 경우 노조에는 각 1억원, 지부장과 위원장 대행에게는 각 1000만원의 이행강제금이 부과된다.

◆ 노조 "21일 쟁의활동 예정대로"

법원 결정으로 시설 점거와 출입 방해 등 일부 쟁의행위 방식에는 제약이 생겼지만, 쟁의권을 확보한 조합원들의 파업 참여까지 제한된 것은 아니다. 삼성전자 입장에서는 생산시설 보호를 위한 법적 근거를 확보했지만, 대규모 인력 이탈 가능성은 여전히 남아 있는 셈이다.

쟁점은 파업 기간 안전보호시설과 보안작업을 유지하기 위한 인력 규모다. 삼성전자는 평일 기준 디바이스솔루션(DS) 부문 인력 7000명 수준이 근무해야 한다고 주장한 반면, 노조는 주말 또는 연휴 기준 인력으로도 안전보호시설과 보안작업을 수행할 수 있다고 맞섰다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 지난 13일 오전 2시 53분경 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정회의를 마치고 나와 기자들에게 회의 내용을 설명하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

노조 법률 자문을 맡은 법무법인 마중은 "채권자(삼성전자)는 평일 기준 7000명의 근무를 주장하였으나, 채무자(노조)는 주말 또는 연휴 인력을 주장해 이 부분이 인용되었으므로 구체적인 인원은 7000명보다 적어야 할 것"이라며 "삼성전자는 노조가 노조원을 지휘할 수 있도록 해당 부서별로 필요 인력을 구체적으로 취합해 노조에 통지해 주길 바란다"고 전했다.

또 "채권자(삼성전자)는 채무자(노조)가 근로자들에게 문자메시지 발송, 동영상 게시, 플랜카드 게시 등의 방법으로 쟁의에 참여하도록 협박하고 있으므로 이를 금지하여 달라는 취지의 신청도 하였으나 이는 모두 기각됐다"고 설명했다.

이에 따라 노조는 법원 결정을 존중하되 오는 21일 예정된 쟁의활동은 진행한다는 입장이다. 법무법인 마중은 "초기업노조는 이번 법원의 결정을 존중하여 오는 21일로 예정된 쟁의활동을 할 것"이라며 "현재 진행 중인 노사협상에도 타결을 목표로 성실하게 임하겠다"고 했다.

◆ 중노위 조정도 하루 더 연장

삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 회의도 진행했다. 회의에는 노조 측에서 최 위원장이, 사측에서는 여명구 DS 부문 피플팀장 부사장이 참석했다.

여 부사장은 이번 교섭부터 사측 새 대표교섭위원으로 나섰다. 기존 대표교섭위원이던 김형로 부사장은 노조 측 요구에 따라 교체됐으나, 교섭 과정 이해를 돕기 위해 노조 동의를 얻어 발언 없이 조정에 참여할 예정이다.

양측의 핵심 쟁점은 초과이익성과금 산정 기준과 성과급 상한선 폐지다. 노조는 성과급 재원을 영업이익의 15% 수준으로 정하고, 현재 연봉의 50% 수준인 성과급 상한선을 폐지해 달라고 요구하고 있다.

정부세종청사 중앙노동위원회 조정회의실 앞. [사진=뉴스핌DB]

사측은 영업이익 10%와 현행 성과급 지급 기준인 경제적부가가치(EVA) 20% 중 하나를 선택하라는 안을 제시한 것으로 알려졌다. 다만 성과급 상한선 폐지는 받아들일 수 없다는 입장이다. 업계 1위를 달성할 경우 영업이익의 10%를 지급하겠다는 안도 제시했다.

박수근 중앙노동위원회 위원장은 이날 정오 회의실을 나서며 "기본 입장만 들었다"며 "조정안이 오늘 나오기는 어려울 것 같다"고 밝혔다. 이어 "내일까지 조정하기로 했다"며 "오늘은 오후 7시까지 진행하고 내일은 오늘과 동일하게 오전 10시에 시작한다"고 설명했다.

결국 오는 19일까지 이어지는 중노위 조정에서 성과급 산정 기준과 상한선 폐지 문제를 두고 접점을 찾을 수 있을지가 관건이다. 조정이 결렬될 경우 삼성전자는 법원 결정으로 제한된 범위 안에서 사상 초유의 대규모 총파업 리스크를 맞게 된다.

kji01@newspim.com

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Z폴드8 '300만원 시대' 여나 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 스마트폰 평균 판매가격(ASP)이 올해 1분기 전년 대비 23% 상승한 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 반도체 수요 급증으로 모바일 메모리와 애플리케이션프로세서(AP), 카메라모듈 등 핵심 부품 가격이 급등하면서 제조 원가 부담이 커진 영향이다. 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력이 거세 새 폴더블폰은 300만원 시대에 진입할 것이란 전망이 나온다. 18일 삼성전자 분기보고서에 따르면 올해 1분기 스마트폰 평균 판매가격은 지난해 연간 평균 대비 약 23% 상승했다. 지난해 사업보고서에서 연간 평균 판매가격이 전년 대비 3% 하락했던 것과는 대조적인 흐름이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] 가격 상승 배경으로는 AI 서버용 반도체 수요 급증에 따른 메모리 공급 부족과 첨단 공정 전환에 따른 부품 원가 상승이 꼽힌다. 삼성전자는 디바이스경험(DX)부문 주요 원재료 가격 변동 현황에서 모바일AP 솔루션 가격이 전년 대비 약 12% 상승했고 카메라모듈 가격은 약 15% 올랐다고 밝혔다. 특히 모바일용 메모리 가격은 107% 급등했다. 2배 이상 오른 셈이다. 글로벌 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난 1분기 스마트폰 부품 원가(BOM)에서 메모리가 차지하는 비중은 10~15% 수준에서 30~40%까지 올랐다. 스마트폰에 들어가는 저전력 모바일 D램인 LPDDR4X와 LPDDR5X는 지난 1분기 가격이 전 분기 대비 58~63% 올랐다. 메모리 가격 급등으로 제조 원가 부담이 커지면서 삼성전자는 올해 초 출시한 갤럭시 S26 시리즈 가격을 전작 대비 약 6~16% 인상했다. 여기에 지난달에는 갤럭시 S25 엣지와 갤럭시 Z플립7·폴드7 가격도 9만~19만원 가량 올리며 기존 출시 모델까지 가격 인상에 나섰다. 업계에서는 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력을 피하기 어려울 것으로 보고 있다. 현재 시장에서는 기본형 가격은 전작 수준을 유지하되 512GB·1TB 등 고용량 모델 중심으로 가격이 오를 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 특히 모바일 메모리 가격 상승세가 2분기 들어 더 가팔라질 것으로 예상되면서 폴더블 원가 부담도 커지고 있다. 서울 강남구 삼성 강남 매장을 찾아 새롭게 출시된 '갤럭시 S26' 시리즈 [사진=뉴스핌DB] 시장조사업체 트렌드포스는 올해 2분기 스마트폰용 LPDDR4X 가격이 전분기 대비 70~75%, LPDDR5X는 78~83% 급등할 것으로 전망했다. 1분기 상승 폭 보다 더 가팔라질 것이란 전망이다. AI 기능 강화로 스마트폰 한 대에 들어가는 메모리 용량 자체가 늘어나고 있는 데다 메모리 업체들이 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대에 집중하면서 모바일용 LPDDR 공급까지 빠듯해지고 있다는 분석이다. 전작인 갤럭시 Z폴드7의 경우 지난달 가격 인상으로 1TB 용량 제품이 이미 300만원(312만7300원) 넘어선 바 있고 512GB 제품도 263만원까지 올랐다. 출시를 앞두고 있는 Z폴드8은 512GB 제품이 300만원에 육박할 것이라는 전망이다. 모바일업계에서는 삼성전자가 AI 기능과 고용량 메모리를 앞세운 프리미엄 전략을 강화하면서 수익성 중심의 사업 구조 전환에 속도를 낼 것으로 보고 있다. syu@newspim.com 2026-05-18 14:13
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