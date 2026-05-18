피엔티, CIBF 2026 참가…통합 밸류체인·차세대 장비 공개

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인과기계·AMT·피엔티MS 등 계열사 총출동

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피엔티가 지난 13일부터 15일까지 중국 선전 컨벤션 전시센터(SZCEC)에서 열린 'CIBF 2026'에 참가했다고 18일 밝혔다.

피엔티는 전년 대비 약 2배 규모인 289㎡ 전시관을 운영하며 건식 전극(Dry Electrode) 장비, 전고체 배터리 생산설비, 동박 제조 솔루션, LFP 배터리 턴키 솔루션을 선보였다.

건식 공정 및 전고체 배터리 관련 부스에는 중국 탑티어 배터리사 EVE Energy를 비롯해 BYD, 체리자동차(Chery) 등 주요 OEM 관계자들이 방문해 차세대 공정 기술에 대한 상담을 진행했다.

[사진=피엔티]

AI 산업 확대와 관련한 장비에도 관심이 이어졌다. AI 가속기용 극저조도(HVLP) 동박 채택 확대에 따라 피엔티의 표면후처리 장비가 주목을 받았으며 MLCC 제조 장비와 데이터센터용 고성능 소재 기술에 대한 문의도 집중됐다.

이번 전시에는 그룹 내 5개 계열사가 공동 참가해 통합 배터리 밸류체인을 함께 선보였다. 인과기계의 동박 제조 턴키 설비, AMT의 고강도 동박 및 전고체용 특수합금박(SAF), 피엔티머티리얼즈의 LFP 양극재 및 ESS용 LFP 배터리 셀, 피엔티MS의 차세대 분리막 생산 기술 등이 공개됐다.

회사 측은 "건식 공정과 전고체 설비를 중심으로 그룹 차원의 통합 배터리 밸류체인을 활용해 신규 프로젝트 확보와 글로벌 파트너십 확대에 나설 계획"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com