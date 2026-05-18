연금공단, 꿈틀이 걸음 챌린지 참여…청소년 20명에 1억 지원

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임직원 1207명 참여…2억3300만보 걸어

연금공단 "지역사회 상생하며 ESG 실천"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금공단 임직원 1207명이 걸음 기부 챌린지에 참여해 청소년 20명에게 1억원에 달하는 교육비 등을 지원한다.

연금공단은 18일 임직원 참여형 사회공헌 활동인 '꿈틀이(Dream-Tree)' 걸음 기부 챌린지 목표 달성에 따른 후원금을 세이브더칠드런에 전달했다고 밝혔다.

[자료=국민연금공단]

꿈틀이 걸음 기부 챌린지는 연금공단 임직원이 목표 걸음 2억보를 달성하면 국민연금 가입자·수급자 저소득 가정 중 예체능, 과학, 정보기술(IT) 분야의 재능 있는 청소년 20명에게 교육비 등 지원을 위해 1억원을 후원하는 사회공헌 사업이다.

연금공단 임직원 총 1207명은 지난달 후원금 조성을 위해 챌린지에 참여했다. 집계된 걸음 총수는 2억 3300만보로 목표 걸음 수 2억보를 훨씬 초과해 달성했다. 특히 이번에 기록한 누적 걸음 수를 거리로 환산하면 지구를 약 4바퀴 돈 것과 맞먹는 수치다. 전기 에너지 7764kg 절감, 탄소 3만3275kWh 절감, 나무 4658그루를 심는 것과 같은 효과다.

이여규 복지이사는 "임직원들이 한마음으로 걸어 쌓은 성과가 청소년들의 꿈을 지원하는 데 도움이 돼 기쁘다"며 "지역사회와 상생하며 환경과 사회적 가치 모두를 지키는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com