화순군, 5·18 46주년 기념식 개최…오월정신 계승 다짐

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[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 화순군이 5·18민주화운동 46주년을 맞아 기념식을 열고 오월정신을 되새겼다.

화순군은 화순역 광장에서 제46주년 5·18민주화운동 기념식을 개최했다고 18일 밝혔다.

화순군, 5·18 46주년 기념식. [사진=화순군] 2026.05.18 ej7648@newspim.com

행사는 5·18민주화운동 부상자회 호남지부 화순군지회가 주관했다. 이호범 부군수와 오형열 화순군의회 의장, 임지락·류기준 도의원, 군의원, 보훈·사회단체 관계자, 유공자와 유족 등 100여 명이 참석했다.

기념식은 국민의례, 헌화와 분향, 기념사, 추념사, '임을 위한 행진곡' 제창 순으로 진행됐다.

문관 지회장은 "5·18민주화운동은 대한민국 모두의 역사"라며 "민주주의를 지켜낸 정신을 이어가겠다"고 말했다.

이호범 부군수는 "민주주의를 수호하기 위해 항거한 영령들의 뜻을 되새긴다"며 "희망과 연대로 나아가는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

군은 이번 기념식이 민주주의 가치와 오월정신의 의미를 미래 세대에 전달하기 위해 마련됐다고 설명했다. 지역사회 화합과 민주 가치 확산에도 의미를 더했다고 덧붙였다.

ej7648@newspim.com