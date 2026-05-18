전북 지역대학 민주동문회 협의회, 천호성 교육감 후보 지지 선언

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학교민주주의 회복·교권 강화 기반 교육혁신 강조

민주시민교육·학생자치 확대 통한 전북교육 변화 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북지역대학민주동문회협의회가 천호성 전북교육감 후보에 대한 공식 지지를 선언하며 학교민주주의 회복과 공교육 정상화를 강조했다.

전북지역대학민주동문회협의회는 18일 성명을 내고 "아이들이 행복한 전북교육, 민주주의를 바로 세울 전북교육감은 천호성"이라며 제9회 전국동시지방선거 전북교육감 선거에서 천 후보를 적극 지지한다고 밝혔다.

전북지역대학민주동문회협의회는 18일 전라고등학교 민주열사 이세종추모비를 찾아 희생을 추모하고, 교육현장전문가 천호성 후보 지시 선언을 했다.[사진=천호성 캠프] 2026.05.18 lbs0964@newspim.com

협의회는 "교육은 학생들을 줄 세우는 것이 아니라 스스로 생각하고 서로의 권리를 존중하는 시민을 길러내는 과정"이라며 "학교는 경쟁과 통제의 공간이 아닌 민주주의를 배우는 삶의 터전이 돼야 한다"고 강조했다.

이어 "무너진 학교 공동체를 회복하고 추락한 교권을 바로 세우기 위해서는 교육 현장을 이해하는 인물이 필요하다"며 "천호성 후보가 학교민주주의와 상생 공동체 회복의 적임자"라고 평가했다.

또 천 후보가 제시한 △민주시민교육 강화 △학생 인권·자치 확대 △교권 회복 △1인 1예술·1체육 △특수교육 권리 보장 및 통합교육 실현 등의 정책 방향이 민주동문회의 가치와 맞닿아 있다고 설명했다.

협의회는 "학생과 학부모, 교사, 교직원들이 학교 운영과 의사결정 과정에 참여하고 토론과 자치를 통해 민주주의를 배우는 교육환경이 필요하다"며 "전북교육은 과거로 돌아가서는 안 된다"고 밝혔다.

아울러 "천호성 후보는 지난해 12·3 불법계엄 이후 '윤석열퇴진 전북운동본부' 공동대표를 맡아 내란 청산과 사회개혁을 위한 활동에 참여했다"며 "전국시국회의로부터 '광장시민후보' 인증서를 받은 만큼 민주진보 진영의 지지가 이어지고 있다"고 덧붙였다.

한편 전북지역대학민주동문회협의회에는 전북대와 원광대, 전주대, 전주교대, 방송통신대 전북지역대학, 전주기전대, 한일장신대 민주동문회 등이 참여하고 있다.

lbs0964@newspim.com