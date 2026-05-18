논산계룡교육청, 강경고서 '스승의 날 등교맞이' 행사

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[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 논산계룡교육지원청은 강경고등학교에서 열린 '스승의 날 등교맞이 행사'에 함께 했다고 18일 밝혔다.

지난 15일 열린 행사는 학생과 교직원, 학부모, 교육지원청이 함께 해 의미를 더했고 이혜경 교육장을 비롯한 교육지원청 관계자들이 참석했다.

강경고등학교 '스승의 날 등교맞이 행사'. [사진=논산계룡교육지원청]2026.05.18 gyun507@newspim.com

행사는 이른 아침부터 학생회의 준비와 관악부 리허설로 시작됐으며 학생들은 직접 준비한 피켓을 들고 "존경합니다", "사랑합니다"라는 구호를 외치며 교사들을 반갑게 맞이했다.

카네이션 전달식에서는 학생들이 교원들에게 직접 카네이션을 전달하며 평소 전하지 못했던 감사의 마음을 표현해 훈훈함을 더했다. 교육지원청 관계자들도 함께 참여해 선생님들의 노고에 존경과 응원의 마음을 전했다.

이혜경 논산계룡교육장은 "선생님의 따뜻한 관심과 사랑이 학생들의 오늘을 성장시키고 미래를 밝히는 힘이 된다"며 "논산계룡교육지원청은 앞으로도 교사가 존중받고 학생이 행복한 학교문화를 만들기 위해 함께하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com