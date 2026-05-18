수원시 "양자 기술과 첨단바이오 산업 융합 가능성 논의한다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'광교 양자 바이오 서밋 2026' 27~29일 수원컨벤션센터서 개최

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 양자 기술과 첨단바이오 산업의 융합 가능성을 논의하는 국제회의 '광교 양자 바이오 서밋 2026(G-Quantum Bio Summit 2026)'을 오는 27~29일 수원컨벤션센터에서 개최한다고 18일 밝혔다.

행사 포스터. [사진=수원시]

'광교 양자 바이오 서밋'은 지난해에 이어 한국관광공사 글로벌 케이(K)-컨벤션 육성 사업으로 선정된 시그니처 국제회의다.

기초과학부터 표준, 임상, 산업으로 이어지는 양자바이오 전주기 생태계를 한자리에서 조망하는 장이다.

재단법인 수원컨벤션센터가 지역전담조직으로 주최하고, 성균관대학교 양자생명물리과학원·지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업단·두뇌한국(BK)21 산학연병 클러스터 기반 바이오신약 전주기 교육연구단과 ㈜닷플래너가 공동 주관한다.

한국비임상시험연구회, 아주대학교 과학기술정책대학원, 첨단바이오 연구협력센터(KOBRA), 아주대학교의료원 첨단의학연구원이 컨소시엄으로 참여하며, 한국관광공사가 후원한다.

시그니처 국제회의답게 빛과 소리로 인체 내부를 들여다보는 '광음향 이미징' 세계 최고 권위자인 리홍 왕(Lihong V. Wang) 미국 칼텍대 교수가 기조연설을 하고, 실리콘밸리 세계 최대 액셀러레이터 '플러그 앤 플레이' 글로벌 총괄자 벤자민 브랜드 등 글로벌 양자 석학‧기업가들이 참여한다.

프로그램은 3일 동안 단계적으로 운영된다.

27일에는 성균관대 기술 실증 현장에서 신진연구자 미니심포지엄·산업관광, 로컬 문화의 밤이 진행된다.

28일 수원컨벤션센터에서 개막 패널 토의, 기초·표준 분야 전문 트랙, 문화관광 프로그램 등이 이어지고, 29일에는 실증·산업 분야 전문 트랙과 대중 토크콘서트·기업 참여형 워크숍, 폐막식이 열린다.

'광교 양자 바이오 서밋 2026'은 강연장이 중심이 되는 일반적인 국제회의를 넘어, 도시 전체의 산업 인프라를 전시장처럼 활용하는 '실감형 서밋'으로 기획했다.

▲광교 양자 바이오 서밋 리더스 테이블(G-QBS Leaders Table) 신설 ▲헤리티지 투 딥-테크(Heritage to Deep-tech) 투어 ▲산·학·연·병 전주기 산업관광 ▲양자-가이아(Q-GAIA) 대중 토크콘서트 ▲수원 선언(Suwon Declaration) 발표 등으로 연구와 산업, 정책과 시민 경험을 연결하는 수원형 국제회의 모델을 선보일 예정이다.

또 광교 양자 바이오 서밋 2026은 '2026~2027 수원 방문의 해'와 연계해 수원의 산업·문화·국제회의 인프라를 함께 알리는 계기가 될 것으로 기대된다.

수원시는 산업관광과 국제회의를 연계한 수원형 마이스(MICE) 모델을 바탕으로, 참가자들이 회의장 안팎에서 수원의 첨단산업 역량과 도시 경쟁력을 체감할 수 있도록 운영할 계획이다.

수원시는 '광교 양자 바이오 서밋'을 일회성 행사가 아닌, 글로벌 아젠다를 선도하는 지속가능한 국제협력 플랫폼으로 확장해 나갈 계획이다.

글로벌 석학과 정책 결정자가 참여하는 고위급 회담으로 국제 기술 표준 합의안인 '수원 선언(Suwon Declaration)'을 도출하고, 전략 사무국 운영과 연도별 데이터 아카이빙을 바탕으로 중장기 운영 기반을 구축할 예정이다.

수원시 관계자는 "광교 양자 바이오 서밋 2026은 양자·첨단바이오 분야에 대한 국제적 논의를 하는 동시에 수원의 첨단산업 인프라와 국제회의 경쟁력을 함께 보여주는 자리"라며 "산업관광, 전문 트랙, 대중 참여형 프로그램을 유기적으로 연계해 수원이 첨단산업과 마이스(MICE)가 함께 성장하는 도시로 한 단계 더 도약할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com