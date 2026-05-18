김관영, 후원금 5억8000만원 돌파…"전북 민심 결집 분위기 확산"

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민주당 대응 비판...소액 중심 후원 행렬 이어져

가족·자영업자·종교계 참여...후원 상한액 근접 전망

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보 선대위가 후원회 계좌 개설 5일 만에 5억8000여만원의 후원금이 모였다고 18일 밝혔다.

선대위는 지난 13일 후원회 계좌를 개설했으며, 개설 하루 만에 3억3000여만원의 후원금이 접수됐다고 설명했다. 현재 추세라면 법정 후원금 상한액인 7억3000만원도 조기에 달성할 것으로 전망하고 있다.

김관영 무소속 전북도지사 후보[사진=김관영 캠프]2026.05.18 lbs0964@newspim.com

후원금에는 다양한 사연도 이어졌다. 지난 13일 김관영 후보 캠프 현수막을 보고 선거사무소를 찾은 60대 부부는 "최근 민주당과 정청래 대표의 전북 홀대에 자존심이 상했다"며 30만원을 후원했다.

또 전주 인근 한 사찰의 주지 스님은 "108번뇌를 극복하고 반드시 승리해 달라"는 응원과 함께 109만원을 전달했다.

선대위는 "접수된 후원금 대부분은 1만~2만원 수준의 소액 후원"이라며 "가족 단위 참여와 어린이들의 성금도 이어지고 있다"고 밝혔다.

한편 김관영 후보는 지난 11일 전주시 송천동 농수산물시장에서 30여 년간 청과물상을 운영해 온 소상공인 이복임 씨를 후원회장으로 위촉했다.

lbs0964@newspim.com