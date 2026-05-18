엠에프씨, 경구용 비만 치료제 '오포글리프론' 핵심 중간체 특허 3건 출원

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자체 결정화 기술로 품질 안정성·생산 효율성 확보

제조공정 차별화·IP 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엠에프씨가 경구용 GLP-1 수용체 기반 당뇨·비만 치료제 '오포글리프론(Orforglipron)' 제조에 쓰이는 핵심 중간체에 대해 결정형 및 제조방법 관련 특허 3건을 출원했다고 18일 밝혔다.

오포글리프론은 기존 주사제 대비 복용 편의성이 높은 경구용 GLP-1 수용체 작용제로, 글로벌 제약업계에서 개발이 확대되고 있는 차세대 당뇨·비만 치료제다.

이번 특허는 오포글리프론 핵심 중간체의 신규 결정형과 제조공정 기술을 골자로 한다. 엠에프씨는 자체 고순도 결정화 기술을 적용해 품질 안정성과 생산 효율성을 확보했다. 결정형 특허는 동일 성분이라도 결정 구조에 따라 안정성·순도·생산성이 달라질 수 있어 원료의약품 분야의 핵심 기술 요소로 평가된다.

엠에프씨 사옥. [사진=엠에프씨]

엠에프씨는 이번 특허 출원을 통해 제조공정 차별화, 기술 진입장벽 확보, 지적재산권(IP) 경쟁력 강화를 추진한다. GLP-1 계열 원료의 국산화와 안정적인 공급 체계 구축도 병행하며, 국내외 제약사를 대상으로 관련 원료 공급을 확대할 계획이라고 밝혔다.

황성관 엠에프씨 대표이사는 "고순도 결정화 및 공정개발 역량을 기반으로 고부가가치 원료의약품 분야에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com