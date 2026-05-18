용마로지스, '안성 신허브 물류센터' 착공…스마트 물류 경쟁력 강화

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2027년 준공 목표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오그룹의 종합 물류기업 용마로지스는 지난 15일 미래 물류 경쟁력 강화를 위한 '안성 신허브 물류센터' 착공식을 개최했다고 18일 밝혔다.

이날 착공식에는 황병운 용마로지스 사장을 비롯한 임직원과 강정석 동아쏘시오위원회 위원장, 김민영 동아쏘시오홀딩스 사장, 백상환 동아제약 사장, 박윤이 아벤종합건설 사장 등 그룹사 관계자들이 참석했다.

황병운 용마로지스 대표이사 사장이 용마로지스 안성 신허브 물류센터 착공식에서 인사말을 하고 있다. [사진=용마로지스]

안성 신허브 물류센터는 2027년 준공을 목표로 경기 안성시에 지하 1층~지상 3층, 연면적 3만9815㎡ 규모로 조성된다.

용마로지스는 물류센터에 최첨단 스마트 물류 인프라를 구축할 계획이다. 1층 택배터미널에는 자동화 분류기를 도입하고, 3층 풀필먼트센터에는 자율주행 피킹로봇(AMR)을 적용한다.

회사 측은 자동화 설비를 통해 수작업을 최소화하고 물류 프로세스 전반의 효율성을 높여 생산성을 극대화한다는 방침이다.

안전관리 시스템도 강화한다. 지능형 CCTV를 통해 화재 및 안전사고를 실시간으로 예방하고, 지게차에는 레드라인빔을 설치해 안전보건관리 체계를 구축할 예정이다. 친환경 요소도 적용된다. 용마로지스는 태양광 발전설비와 스마트 조명 시스템을 도입하고, 심야 전기를 활용한 지게차 충전 시스템을 구축해 탄소 배출 저감에 나설 계획이다. 앞서 용마로지스는 한국교통연구원으로부터 스마트물류센터 예비 인증 2등급을 획득한 바 있다.

황병운 용마로지스 대표이사 사장은 "물류 혁신을 선도할 신허브 물류센터의 첫 삽을 뜨게 됐다"며 "안성 신허브 물류센터는 단순한 물류 거점을 넘어 최첨단 기술과 네트워크를 결합해 고객 가치를 극대화하는 스마트 물류의 중심이 될 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com