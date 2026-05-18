광명시 '노후 경유차 조기폐차 지원사업' 1억7500만 원 투입

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건강한 공기를 누릴 수 있는 쾌적하고 지속가능한 도시환경 조성

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 '노후 경유차 조기폐차 지원사업'에 1억 7500만 원을 투입한다.

시는 오는 5월 20일부터 예산 소진 시까지 노후 경유차를 조기 폐차하는 경우 보조금을 지원하는 '노후 경유차 조기폐차 지원사업'을 선착순으로 신청받는다고 18일 밝혔다. 지원 규모는 총 75대다.

광명시청 전경. [사진=광명시]

시에 따르면 지원 대상은 신청일 기준 최종 소유 기간이 6개월 이상인 차량으로 관능검사 결과 적합 판정을 받은 배출가스 4·5등급 경유차(5등급은 경유 외 연료 포함)와 2009년 8월 31일 이전 배출허용기준을 적용받아 제작된 도로용 3종 건설기계이다.

특히 배출가스 5등급 차량의 경우 지원이 올해가 마지막인 만큼 해당 차량 소유자는 이번 지원사업을 적극 활용하면 좋다.

지원금은 차종과 연식 등에 따라 보험개발원이 산정한 올해 1분기 차량 기준가액을 기준으로 차등 지급한다.

또한 4등급 차량 소유자가 조기 폐차 후 전기·수소·하이브리드 등 무공해차를 새로 구매하면 추가 보조금을 받을 수 있다. 저소득층과 소상공인에게는 최대 100만 원 범위에서 추가 지원한다.

신청은 자동차배출가스등급제 누리집에서 온라인으로 접수하거나 구비서류를 한국자동차환경협회로 신청서를 우편(등기) 발송해 신청할 수 있다.

자세한 내용은 광명시청 누리집 고시공고 게시판에서 확인하거나 한국자동차환경협회로 문의하면 안내받을 수 있다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "자동차 배출가스 감축과 친환경차 전환 지원 등 시민 건강과 직결되는 대기환경 개선 정책을 지속 확대해 나가겠다"며 "앞으로도 누구나 건강한 공기를 누릴 수 있는 쾌적하고 지속가능한 도시환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com