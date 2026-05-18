공영민 고흥군수 후보, 통합·성장 재선 출사표

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고흥 미래 비전 제시...산업·교통 공약 부각

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 공영민 전남 고흥군수 후보가 지난 17일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 재선 행보에 나섰다. 행사에는 지지자와 주민 등 3000여 명이 참석해 지역 발전 기대감을 나타냈다.

이날 개소식은 민선 8기 성과와 향후 군정 운영 방향을 설명하는 자리로 진행됐다. 문금주·주철현 국회의원을 비롯한 당 관계자와 지역 인사들이 참석해 지지를 표명했다.

공영민 고흥군수 후보가 선거사무소 개소식을 열고 인사말을 하고 있다 [사진=공영민 고흥군수 후보] 2026.05.18 chadol999@newspim.com

문금주 의원은 "우주발사체 국가산단, 드론·UAM, 스마트팜, 고흥~광주 고속도로 등 대형 국책사업이 추진 중인 중요한 시기"라며 조기 완성을 위한 지지를 당부했다. 주철현 의원은 "중앙부처 경험과 폭넓은 인적 네트워크를 갖춘 후보"라며 경쟁력을 강조했다. 신정훈 의원도 국비 확보 노력에 대해 언급하며 협력을 약속했다.

정청래 당대표와 한병도 원내대표는 영상 메시지를 통해 고흥 발전 기대를 전했다.

공 후보는 "민선 9기는 체감 가능한 속도감 있는 발전을 실현하는 시기"라며 2030년 인구 10만 비전을 제시했다. 핵심 공약으로는 우주발사체 산업클러스터, 드론·UAM 산업, 스마트팜 혁신밸리 등 3대 미래 전략산업과 고흥~광주 고속도로, 국도 15호선 4차로 확장, 우주선 철도 구축 등 3대 교통 인프라를 제시했다.

공 후보는 "군민의 협조 없이는 어떤 성과도 이룰 수 없다"며 "더 큰 고흥을 위해 군민과 끝까지 함께하겠다"고 강조했다. 이어 "민선 8기 핵심은 군민 통합이었다"며 "갈등과 분열을 줄이고 하나된 고흥을 만드는 데 주력했다"고 말했다.

chadol999@newspim.com