신용보증기금, '창립 50주년 기념 국제 포럼' 개최

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'중소기업 금융의 미래: 혁신과 포용의 길' 주제 두 개 세션 진행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용보증기금이 지난 15일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 '창립 50주년 기념 국제포럼'을 개최했다고 18일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 강승준 신용보증기금 이사장(왼쪽에서 열네 번째)과 권대영 금융위원회 부위원장(왼쪽에서 열여섯 번째)이 더 플라자 호텔에서 열린 '창립 50주년 기념 국제포럼'에 참석해 주요 내외빈들과 기념촬영을 하고 있다.[사진=신용보증기금] 2026.05.18 dedanhi@newspim.com

이번 포럼은 급변하는 글로벌 금융환경 속에서 중소기업의 지속 가능한 성장 방안을 모색하고, 국제기구 및 국내외 유관기관과의 협력 기반을 강화하기 위해 기획됐다. 행사에는 권대영 금융위원회 부위원장과 밤방 브로조네고로 아시아개발은행연구소(ADBI) 소장 등 국내외 정책금융기관 및 학계 관계자 120여 명이 참석했다.

포럼은 '중소기업 금융의 미래: 혁신과 포용의 길'을 주제로 두 개의 세션으로 나뉘어 진행됐다.

첫 번째 세션에서는 중소기업 정책금융과 신용보증제도의 발전 방향에 대해 데이터 기반 금융의 변화와 해외 신용보증기관의 혁신 사례를 발표하고, 중소기업 지원 강화를 위한 의견을 교환했다.

이어진 두 번째 세션에서는 신보가 ADBI와 공동 연구한 디지털 전환과 녹색금융 지원 방안에 대해 발표한 뒤 심층 토론이 이어졌다.

패널들은 또한 AI 및 디지털 전환 시대에 따른 정책금융의 미래 역할과 방향에 대해 논의하며 글로벌 협력을 더욱 강화하는 의미 있는 시간을 가졌다.

신보는 행사장 내에 '50주년 기념 전시관'을 마련해 ▲연혁을 통한 신보의 경제위기 극복사 ▲스타트업 지원 성과 ▲국제협력 네트워크 ▲AI 기반 기업 분석 시스템(BASA) 시연 및 AI 기반 데이터 금융 전략 등을 알리며 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.

강승준 이사장은 "이번 포럼은 AI와 디지털 시대에 미래 50년을 위한 새로운 비전을 조망하는 자리라는 점에서 큰 의미가 있다"며 "신보는 향후 녹색 및 디지털 전환과 같은 공동 과제에 대해 글로벌 협력을 더욱 강화할 예정"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com