SK쉴더스-NHN와플랫, 시니어 디지털 돌봄 사업 강화

AI 핵심 요약beta
- SK쉴더스가 18일 NHN와플랫과 손잡고 AI·스마트홈 기반 시니어 돌봄 사업을 확대한다고 밝혔다
- 양사는 복지부 AX스프린트 사업에 참여해 2027년까지 경기도·전남 400가구 대상 스마트홈 돌봄 모델을 실증한다
- SK쉴더스는 AI CCTV·관제·출동을, NHN와플랫은 AI 돌봄 플랫폼·대화 서비스 등을 맡고 향후 캡스홈과도 연계한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK쉴더스가 NHN와플랫과 손잡고 AI와 스마트홈 기술을 활용한 시니어 돌봄 사업을 확대한다고 18일 밝혔다.
양사는 보건복지부의 'AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX Sprint)' 스마트홈 분야 실증에 NHN 컨소시엄 형태로 참여한다. 2027년까지 경기도와 전라남도 지역 총 400가구를 대상으로 AI·IoT 기반 스마트홈 돌봄 운영 모델을 실증할 계획이다.
SK쉴더스는 물리보안 브랜드 ADT캡스의 AI CCTV와 365일 24시간 보안관제, 전국 출동 인프라를 제공한다. NHN와플랫은 AI 기반 안부 확인 및 건강·정서 관리 앱 서비스를 운영 중이다.
실증 사업은 AI와 IoT 기반 생활 데이터, 돌봄 장비, 관제 서비스를 연계해 고령층의 안전과 건강, 정서를 통합 지원하는 방식으로 진행된다. SK쉴더스는 24시간 관제센터 운영과 긴급 출동 119 연계, 장비 운영을 담당하고, NHN와플랫은 AI 돌봄 플랫폼 기획과 운영 체계 구축, AI 생활지원사 대화 서비스를 맡는다.
양사는 향후 ADT캡스의 홈보안 브랜드 '캡스홈' 서비스에 돌봄 기능을 접목해 생활 밀착형 안전 서비스로 확대할 예정이다.
yuniya@newspim.com