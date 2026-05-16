월드컵 최종명단 확정한 홍명보 감독 "32강이 1차 목표"

"손흥민 걱정 않는다...이기혁·이동경 발탁은 멀티 능력 고려"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 한국 축구 대표팀 감독이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 향한 출사표를 던졌다. 홍 감독은 16일 월드컵에 나설 26인의 최종 명단을 발표하면서 "이번 월드컵은 참가국이 늘고 이동 거리와 시차 등 변수가 어느 때보다 많다"라며 "변수를 위기가 아닌 이변의 기회로 만들겠다"고 강조했다.

대표팀의 1차 목표는 조별리그 통과다. 홍 감독은 목표를 32강으로 설정한 것에 대해 "단순히 32강에서 멈추겠다는 뜻이 아니라 '좋은 위치'로 토너먼트에 진출하는 것이 우선 과제라는 의미"라며 "좋은 흐름을 타서 사기가 높아지면 생각지도 못한 위치까지 올라갈 수 있다"고 자신감을 내비쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 16일 KT 광화문빌딩 온마당에서 열린 월드컵 명단 발표 현장에 선 한국 축구 국가대표팀 코칭스태프의 모습. 이재홍(왼쪽부터) 피지컬코치, 김진규 코치, 김동진 코치, 홍명보 감독, 주앙 아로수 코치, 티아고 마이아 코치, 누누 마티아스 피지컬코치, 페드로 라마 골키퍼코치. [사진=KFA] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

에이스이자 주장인 손흥민(LA FC)을 향한 신뢰는 굳건했다. 올 시즌 소속팀에서 정규 대회 득점이 없는 부분에 대해 홍 감독은 "직접 미국에서 경기를 봤는데 대표팀과 달리 포지션이 조금 아래쪽에 있어 찬스가 적었을 뿐"이라며 "손흥민은 리그와 대표팀에서 뛰는 위치가 다르니 걱정하지 않는다"고 일축했다.

이번 명단에서 가장 큰 화제를 모은 '깜짝 발탁'은 이기혁(강원)이다. 홍 감독은 멀티 능력을 선발 배경으로 꼽았다. 이기혁은 중앙 수비와 미드필더, 왼쪽 풀백까지 소화할 수 있어 부상 자원이 발생한 수비형 미드필더 진영의 유용한 옵션으로 활용될 전망이다. 최근 K리그에서 매서운 발끝을 자랑한 이동경(울산) 역시 전술 다변화를 위한 카드로 낙점받았다.

반면 다음 세대를 위한 포석도 잊지 않았다. 강상윤, 조위제(이상 전북), 윤기욱(서울) 등 어린 선수들을 훈련 파트너로 동행시킨다. 홍 감독은 "대표팀은 다음 사이클도 함께 준비해야 한다"며 "어린 선수들이 국제대회의 압박감과 대표팀의 훈련 기준을 직접 체험하며 성장하길 바란다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 축구대표팀 감독이 16일 KT 광화문빌딩 온마당에서 열린 월드컵 명단 발표에서 취재진의 질문에 답하고 있다. [사진=KFA] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

장기 합숙을 앞둔 팀 운영은 철저히 자율과 소통에 초점을 맞춘다. 홍 감독은 "선수들의 생각을 적극적으로 반영하겠다"라며 "선수들이 스스로 판단하고 책임진다면 팀이 훨씬 능동적으로 움직일 것"이라고 밝혔다. 고지대 환경에 대해서는 "손흥민이 2300m 고지대 경기를 치른 후 피로감을 호소했다"며 "베이스캠프인 솔트레이크시티(해발 1600m)에서 철저한 맞춤형 프로그램으로 고지대 적응을 마치는 것이 최우선"이라고 전했다.

대표팀 1차 본진은 오는 18일 미국으로 출국한다. 유럽파 선수들은 규정에 맞춰 순차적으로 현지 합류할 예정이다. 홍 감독은 "감독으로서 마지막까지 이 팀을 지키겠다"라며 "선수들이 좋은 기운을 얻을 수 있도록 팬들의 뜨거운 성원을 부탁드린다"고 당부했다.

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