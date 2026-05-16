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"좌도 우도 아닌 '앞으로'"…김홍수 동해시장 후보 선거사무소 개소

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  • 개혁신당 김홍수 후보가 16일 동해시장 선거사무소 개소식을 열고 동해의 새로운 길을 열겠다고 지지를 호소했다
  • 이준석 대표는 서울 공천에 예속된 양당 정치를 비판하며 동해에서 경쟁 정치와 주민 중심 정치를 실현하겠다고 밝혔다
  • 김홍수 후보는 관성 정치를 깨고 현장 경제·규제 혁파·국제 물류·관광 허브 구축으로 동해를 성장시키겠다고 약속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이준석 대표 "김홍수 후보는 오직 동해 시민 위해 일할 사람, 앞으로 가는 정치의 적임자"
김홍수 후보 "막힌 규제는 뚫고, 돈이 도는 동해, 청년들이 돌아오는 동해를 만들겠다"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 6·3 지방선거에서 강원 동해시장에 도전하는 개혁신당 김홍수 후보가 16일 선거사무소 개소식을 열고 "좌도 우도 아닌 '앞으로', 동해의 새로운 길을 열겠다"고 지지를 호소했다.

이날 개소식은 동해시 천곡동 선거사무소에서 열렸으며 개혁신당 이준석 대표와 당직자, 지지자 등 300여명이 참석해 성황을 이뤘다. 김 후보는 "관성대로 움직이는 정치가 아니라 현장을 아는 실물경제 전문가가 필요한 때"라며 "시민이 먹고 사는 문제를 해결하는 시장이 되겠다"고 밝혔다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 개혁신당 이준석 대표가 동해시민을 위해 일 할 사람으로 김홍수 후보의 지지를 호소하고 있다. 2026.05.16 onemoregive@newspim.com

◆이준석 "서울 공천 눈치 보는 양당 정치, 동해에서는 끝내야"

이준석 대표는 기존 양당 정치를 강하게 비판하며 개혁신당의 '경쟁 정치'를 강조했다. 그는 "양당에서 정치를 하다 보면 이 지역 국회의원에게 잘 보이기 위해 애써야 하고, 공천 한 번 받자고 버스로 동원돼 서울까지 갔다 오는 일이 비일비재하다"며 "서울에서는 떵떵거리며 정치한다지만, 지역에서는 늘 누군가에게 줄 서기를 강요당하는 정치가 양당 정치"라고 말했다.

이어 "개혁신당 후보들은 서울에 따로 섬길 사람이 있는 것이 아니라, 오직 동해 시민만을 위해 일할 사람들"이라며 "동해 주민을 진정성 있게 섬기고 서울 정치에 종속되지 않고 밑바닥에서 나온 이야기를 듣는 후보가 누구인지 이제 시민들이 알고 계실 것"이라고 덧붙였다.

이 대표는 선거 문화를 향해서도 "유세할 때 선관위가 허용하는 말·금지하는 말을 따지며 조심조심 발언해 왔지만, 이제는 관점 자체를 확 바꿔야 한다"며 "정치 경쟁 체제가 도입되면 될수록 지역 정치인은 공천 권력자가 아니라 주민을 바라보고 일하게 된다"고 말했다.

그는 또 동해의 지리적·교통적 잠재력을 언급하며 김홍수 후보를 '앞으로 가는 정치'의 적임자로 띄웠다. 그는 "동해는 수도권에서 2시간 30분 이내에 올 수 있고, 경강선이 뚫리면 인천에서도 바로 연결되는 요충지가 될 것"이라며 "부산 등 남쪽에서도 동해를 즐기러 올라오는 길목에 바로 동해시가 있다"고 말했다.

그러면서 "지금이 더 많은 사람이 동해에 올 수 있는 교통의 묘를 만들고, 동해·삼척이 연계된 큰 경제권을 이뤄낼 중요한 시기"라며 "이 일을 하겠다고 나선 사람이 바로 김홍수 후보"라고 소개했다.

그는 "어떤 사람은 왼쪽으로, 또 어떤 사람은 오른쪽으로 달리자고 하지만 동해에는 그런 여유가 없다"며 "동해는 앞으로 가야 한다. 이번에는 좌도 우도 아닌 다른 선택을 해야 한다"고 역설했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 개혁신당 김홍수 동해시장 후보가 선거사무소 개소식에서 "동해시의 지도를 새로 그리겠다"며 지지를 호소하고 있다. 2026.05.16 onemoregive@newspim.com

◆김홍수 "관성 정치 깨고, 현장 경제로 동해 바꾸겠다"

김홍수 동해시장 후보는 "당 대표처럼 즉석 연설을 잘하진 못해 밤새워 적어온 원고를 읽는다"고 운을 뗀 뒤 "존경하고 사랑하는 동해 시민 여러분, 개혁신당 기호 4번 동해시장 후보 김홍수"라며 거듭 인사했다.

김 후보는 "지금 우리 동해시는 중대한 갈림길에 서 있다"며 "천혜의 항만과 아름다운 해안선을 가진 도시가 그 잠재력만큼 성장하고 있는지, 시민들 주머니 사정이 나아지고 있는지 스스로에게 물어봐야 한다"고 말했다. 그는 "안타깝게도 도시의 변화는 더디고 서민 경제의 한숨은 깊어지고 있다"며 "관성대로 움직이는 정치가 아니라 현장을 아는 실물경제 전문가가 필요하다"고 지적했다.

자신의 강점으로 '현장 경험'을 내세웠다. 김 후보는 "저는 평생 현장에서 발로 뛰며 소상공인과 함께 울고 웃어왔다"며 "막힌 규제는 뚫고, 필요한 투자는 반드시 끌어와 돈이 도는 동해, 청년들이 돌아오는 동해를 만들겠다"고 약속했다.

그는 "낡은 관행을 깨부수는 개혁과 실제 삶을 바꾸는 활기찬 경제를 최우선으로 삼겠다"며 "이번 개소식이 그 위대한 변화의 첫걸음"이라고 강조했다.

김홍수 후보는 "기호 4번 김홍수가 동해의 자존심을 바로 세우겠다"며 "동해시의 지도를 새로 그리겠다. 승리의 그날까지 함께해 달라"고 지지를 호소했다. 

한편 김홍수 후보는 뉴스핌과의 인터뷰에서 북극항로·동해항을 연계한 국제 물류·관광 허브 구축, 규제 혁파와 도시 재설계, 권역별 맞춤 개발과 교육·복지 강화 등 공약을 내걸고 '세계로 뻗는 출발지 동해'를 만들겠다고 밝힌 바 있다.

onemoregive@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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