태백시, 메이커AI 교육센터 수강생 모집...6~10월 교육

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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시는 교육발전특구 시범사업 3년차를 맞아 지역 학생들을 디지털 인재로 양성하기 위한 '태백시 메이커AI 교육센터 프로그램'의 수강생을 모집한다고 16일 밝혔다.

이번 교육은 6월 2일부터 10월 31일까지 상장청소년문화의집 2층에 위치한 '태백시 메이커AI 교육센터'에서 진행된다.

'태백시 메이커AI 교육센터'는 2025년까지 시설을 리모델링하여 AI 디지털 맞춤형 공간으로 조성할 계획이며 학생들이 쾌적한 환경에서 체계적인 교육을 받을 수 있도록 할 예정이다.

태백시 메이커AI 수강생 모집.[사진=태백시] 2026.05.16 onemoregive@newspim.com

주요 프로그램은 학생들의 연령과 수준에 맞춰 주중반, 주말반, 방학 집중반으로 나뉘어 운영된다. 주중반은 '이야기 미션 클리어', 생성형 AI를 활용한 '페이퍼밴드 오케스트라', AI 비전 기반 로봇 축구 프로그램 '탄탄태백 K리그' 등을 포함한다.

주말반에서는 지역 연계 프로젝트 중심의 'AI 스마트 자동차'와 사물인터넷을 활용한 '재난 대응 시스템 설계' 프로그램이 구성된다. 방학 집중반은 지역 이슈를 반영한 문제해결형 프로그램인 '광산에서 미래로: AI 발명 프로젝트'로 맞춤형 교육 효과를 높일 계획이다.

특히 이번 교육은 교육발전특구 사업의 일환으로 수강료와 교구비가 전액 지원돼 학부모의 사교육비 부담을 줄이고 공교육 경쟁력 강화에 기여할 것으로 보인다.

수강 신청은 모집 공고일부터 정원이 마감될 때까지 구글폼을 통해 선착순으로 접수되며 포스터의 QR코드를 통해 간편하게 신청할 수 있다. 각 반의 정원은 20명(로봇반 6명)이다.

또한 로봇축구, 바둑로봇, VR(가상현실) 체험 등 정규 수업 외에도 관내 청소년들이 언제든 '태백시 메이커AI 교육센터'를 방문해 체험할 수 있다.

태백시 관계자는 "태백시 메이커AI 교육센터를 통해 우리 아이들이 변화하는 미래 사회에서 필요한 디지털 역량을 기를 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 돌봄부터 취업까지 연결된 차별화된 교육 체계를 구축해 지역 인구소멸 위기 극복에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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