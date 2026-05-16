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"폴킴·경서·블랙이글스 뜬다"…주말 절정 '2026 삼척 장미축제'

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  • 삼척관광문화재단이 19일부터 25일까지 장미축제를 열고 폴킴·경서 등 가수 공연과 블랙이글스 에어쇼를 진행한다
  • 축제 기간 매일 낮에는 지역가수 공연·미니 퍼레이드, 밤에는 유명 가수들이 참여하는 메인 축하공연이 이어진다
  • 재단은 주중·주말 차별 편성으로 꽃·음악·항공쇼를 결합한 종합 엔터테인먼트 축제로 가족·연인·청년층을 모두 겨냥했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

19일 개막…23~24일 퍼레이드+싱어롱+메인 공연 집중
23일 블랙이글스 에어쇼, 24일 레인보우버블젬 버블쇼+경서·럼블피쉬 출연

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 오는 19일 막을 올리는 '2026 삼척 장미축제'가 인기 가수와 공군 특수비행팀 '블랙이글스' 에어쇼를 앞세워 주말 절정의 볼거리를 예고하고 있다.

삼척관광문화재단이 확정한 공연 주요 일정에 따르면, 축제는 19일부터 25일까지 7일 동안 매일 낮에는 지역가수 공연과 장미나라 퍼레이드, 밤에는 축하공연이 이어진다.

2024 삼척장미축제 퍼레이드.[사진=삼척시청] 2024.06.12 onemoregive@newspim.com

개막일인 19일에는 오전 11시부터 지역가수 1·2팀이 메인무대에 오르고 오후 2시에는 행사장 내 퍼레이드 동선에서 '미니 퍼레이드'가 펼쳐진다. 이어 오후 3시와 3시 30분에는 지역가수 3·4팀이 공연을 이어간다.

저녁 7시에는 지역가수 5팀 공연을 시작으로 개막식이 진행되고 축사와 장미축제 스토리 영상이 메인무대 LED 스크린을 통해 상영된다. 이후 지역가수 6팀 공연에 이어 가수 폴킴이 오후 8시부터 30분간 축제의 첫날 밤을 장식한다.

20~22일까지 3일 동안은 오전 11시와 11시 30분에 각각 지역가수 2팀씩이 무대에 서고 오후 2시에는 매일 미니 퍼레이드가 행사장 내 퍼레이드 동선에서 진행된다. 오후 3시와 3시 30분에는 지역가수들이 메인무대에 올라 낮 공연 흐름을 이어간다.

주말인 23~24일은 '퍼레이드+싱어롱+메인 공연'이 집중 배치돼 사실상의 축제 절정 구간이다. 23일 오전 11시부터 정오까지는 퍼레이드와 싱어롱이 동시에 진행되고 오후 2~3시에도 퍼레이드와 싱어롱이 한 차례 더 이어진다. 이 가운데 싱어롱 프로그램에는 어린이들에게 인기가 높은 '브레드 이발소'가 참여해 가족 관람객의 관심을 끌 것으로 보인다.

블랙이글스 에어쇼.[사진=삼척시] 2025.06.01 onemoregive@newspim.com

같은 날 오후 5~6시에는 대한민국 공군 특수비행팀 '블랙이글스'가 행사장 상공에서 에어쇼를 펼친다. 장미 정원을 배경으로 펼쳐지는 공중 곡예 비행은 올해 장미축제의 대표 볼거리 중 하나로 꼽힌다. 저녁에는 지역가수 19·20팀 공연 이후 가수 글, 박창근이 잇따라 무대에 오른다.

24일에도 오전과 오후 각각 한 차례씩 퍼레이드 및 싱어롱이 진행된다. 이날 싱어롱 프로그램에는 퍼포먼스 팀 '레인보우버블젬'이 참여해 버블쇼와 함께 관람객과 소통할 예정이다. 밤에는 지역가수 21·22팀 공연 후 가수 경서가 오후 8시부터 30분간, 이어 럼블피쉬가 8시 30분부터 9시까지 메인무대를 책임진다.

폐막일인 25일에는 오전 11시와 11시 30분 지역가수 23·24팀 공연이 진행되고 오후 2시에는 행사장 내 미니 퍼레이드가 마지막으로 펼쳐진다. 이어 오후 3시와 3시 30분 지역가수 25·26팀 공연으로 일주일간의 장미축제가 막을 내린다.

재단 관계자는 "올해는 장미 정원과 퍼레이드, 싱어롱 프로그램에 더해 폴킴·경서·럼블피쉬·박창근 등 대중성이 높은 가수와 블랙이글스 에어쇼가 어우러지면서 가족·연인·청년층 모두가 하루 종일 머물며 즐길 수 있는 라인업을 구성했다"고 말했다.

이어 "시간대별 관람객 특성에 맞춰 공연을 나누고, 주중·주말을 차별화 편성한 것도 지난해와 다른 점"이라며 "꽃과 음악, 항공쇼가 어우러진 '종합 엔터테인먼트 축제'로 만들겠다"고 강조했다.

onemoregive@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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