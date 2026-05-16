전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.16 (토)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in인천] 염경엽 감독도 칭찬한 SSG 불펜, 마무리 조병현까지 흔들리며 자멸

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • LG 염경엽 감독이 15일 SSG 불펜을 극찬했지만 SSG는 LG에 7-8 역전패를 당했다.
  • SSG는 최지훈 만루홈런 등으로 7-7을 만들었으나 9회 조병현이 밀어내기 볼넷을 허용해 승리를 놓쳤다.
  • 지난해 필승조 ‘노·이·조’에 의존해 3위를 했던 SSG는 올 시즌 선발·불펜 동반 부진으로 상위권 경쟁을 위해 반등이 절실하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[인천=뉴스핌] 유다연 기자="SSG가 정말 잘하고 있다. 중간 투수들이 강하고 마무리까지 강해서 이길 수 있는 경기를 이기고 있다."

LG 염경엽 감독이 15일 인천 SSG랜더스필드에서 SSG와 2026 KBO리그 정규시즌 경기 전 상대 경쟁팀인 SSG 불펜진을 칭찬했다. 경계의 뜻을 담았다. 하지만 SSG 불펜진은 그 칭찬이 무색하게 무너졌다. 7-8로 LG에 역전패를 당했다. 

[서울=뉴스핌] SSG 조병현이 지난 15일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG전 9회에 마운드에 올라왔다. [사진=SSG랜더스] 2026.05.16 willowdy@newspim.com

특히 SSG 마무리 조병현의 부진이 뼈아팠다. 치열한 접전 상황인데도 사사구를 연거푸 내주며 밀어내기 볼넷으로 점수를 내줬다.

SSG가 1-5로 뒤지고 있던 6회 최정의 적시타와 에레디아의 희생 타점이 나오면서 SSG는 3-5로 점수 차를 좁혔다. 8회 추가점을 내주긴 했지만, 최지훈의 만루홈런으로 7-7 동점까지 따라갔다.

치열한 접전이 벌어지고 있는 9회, SSG 벤치는 마무리 조병현을 올렸다. 마운드에 오른 조병현은 선두타자 이영빈을 유격수 뜬공으로 돌려세웠다. 하지만 박해민에게 안타를, 신민재에게 2루타를 허용했고, 1사 2, 3루의 위기에서 천성호를 상대했다. 그러나 4번 연속 포크볼을 던졌지만 단 한 개의 공만 스트라이크 존을 통과하자, 결국 천성호를 고의사구로 내보냈다.

9회 1사 만루, SSG 마무리인 조병현은 홍창기를 상대로 볼만 연속해서 던졌다. 결국 밀어내기 볼넷으로 한점을 허용했다. 7-8로 역전을 허용한 후에야 송찬의, 이주헌을 연속 삼진으로 돌려세우며 이닝을 마무리했다.

8회까지 7점을 낸 SSG 타선은 LG의 새 마무리 손주영을 상대로 무사 1, 2루 상황까지 만들었지만, 적시타가 나오지 않아 결국 패했다.

조병현뿐만 아니라 이날 마운드에 올랐던 SSG 불펜진 모두 흔들렸다. 앞서 큰 점수 차로 지고 있던 지난 7일 인천 NC전과 지난 13일 수원 KT전에서 무실점 피칭을 선보여 앞으로 성장이 기대됐던 김도현이 1.2이닝 2피안타(1피홈런) 3사사구 1탈삼진 2실점(2자책)으로 무너졌다. 여기에 전날(14일) 오랜만에 1군 엔트리에 복귀한 정동윤도 2.1이닝 1피안타 3사사구 2탈삼진 2실점(2자책)을 기록했다.

물론 이로운, 김민, 노경은 등 필승조가 마운드에 오르진 않았다. 하지만 이로운도 평균자책점 3.89(3승 4홀드)를 기록 중이고, 노경은도 지난 14일 KT전에서 2이닝 1실점했다. 노경은(3.26)의 평균자책점 역시 3점대다. 김민은 20경기 등판해 4승2패, 5홀드, 1세이브로 불펜의 마당쇠 역할을 하고 있지만, 역시 평균자책점이 5.40으로 아직 높다. 

 

 

[서울=뉴스핌] (좌측부터) SSG 이지영, 이로운. [사진=SSG랜더스] 2026.05.16 willowdy@newspim.com

SSG는 지난 시즌 노경은(77경기 3승 6패 35홀드 3세이브, 평균자책점 2.14), 이로운(75경기 6승 5패 33홀드 1세이브, 평균자책점 1.99), 조병현(69경기 5승 4패 30세이브, 평균자책점 1.60)으로 구성된 필승조 '노.이.조'의 활약에 힘입어 3위로 정규시즌을 마무리했다. 시즌 전 하위권으로 예측됐던 평가를 뒤집는 원동력이 됐다.

올 시즌 전 에이스 김광현이 어깨 수술로 이탈하고, '외국인 1선발' 드류 앤더슨(디트로이트)과 이별하며 준비 과정부터 쉽지 않았다. 하지만 SSG는 여전히 강한 불펜진을 믿었고, 시즌 초반 그 힘을 바탕으로 선두권 경쟁도 이어갔다.

하지만 시즌이 계속되면서 SSG 선발진에서는 부상과 부진이 반복해서 일어나고 있다. 필승조 역시 지난해 견고한 모습을 보여주지 못하고 있다. 이날 마무리 조병현까지 흔들리며 LG에 뼈아픈 패배를 당했다. 이날 경기에서 패했지만 여전히 4위를 차지하고 있는 SSG는 3위 삼성(2경기 차)보다 5위 KIA(1.5경기 차)와 더 가까운 상황이다. 상위권 경쟁을 위해서는 불펜진이 지난해와 같은 모습을 되찾아야 반등의 기회를 얻을 수 있다. 

willowdy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
사진
李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동