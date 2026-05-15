韩国KOSPI指数盘中破8000点后暴跌收于7493点

纽斯频通讯社首尔5月15日电 韩国综合股价指数（KOSPI）15日在盘中首破8000点后大幅回落，最终收于7493.18点，单日跌幅超6%。受市场剧烈波动影响，韩国股市当天一度启动程序化卖盘临时暂停机制。

韩国综合股价指数（KOSPI）15日在盘中首破8000点后大幅回落，最终收于7493.18点，单日跌幅超6%。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，当天KOSPI较前一交易日下跌488.23点，跌幅为6.12%。按收盘点位计算，这是韩国股市历史第二大单日跌点纪录，仅次于今年3月4日创下的698.37点跌幅。

KOSPI当天以7951.75点开盘，盘初一度震荡上行并升至8046.78点，首次站上8000点关口。

不过，随着外国投资者集中获利了结，指数随后转跌并快速扩大跌幅。韩国交易所原计划举行"KOSPI突破8000点"纪念活动，但因市场急跌而临时取消。

分析认为，美中首脑会谈带来的利好影响减弱后，市场焦点转向美伊谈判进展，同时美国通胀压力及利率上升预期持续对市场形成冲击。

此外，日本4月通胀数据超预期也推动日本利率走高并带动全球债券收益率上升。与此同时，韩元兑美元汇率盘中重新逼近1500韩元关口，进一步加剧外资抛售压力。

数据显示，本月以来截至前一交易日，KOSPI在半导体板块强势上涨带动下累计上涨20.9%。市场认为，短期涨幅过快以及资金集中于半导体和汽车等少数板块已积累较大调整压力。

当天首尔外汇市场上，韩元兑美元汇率盘中一度跌至1506.8韩元，为自上月7日以来首次跌破1500韩元关口。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社